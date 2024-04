L'absoluta d'handbol comença els entrenaments

La selecció absoluta d'handbol va començar el cap de setmana passat els entrenaments. En concret ho van fer durant el divendres al Pas de la Casa i el dissabte al pavelló del Centre Esportiu dels Serradells. Així, Àlex Weikert va poder convocar una vintena de jugadors per preparar el combinat per als pròxims compromisos internacionals, que encara s'han de determinar.

Per El Periòdic

