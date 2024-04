Els rumors d'un possible xoc d'ideals posen en relleu les diferències entre els membres de Demòcrates

Els rumors sobre possibles discrepàncies entre els membres del partit Demòcrates per Andorra han centrat la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, en el marc de la programació de la celebració de la diada de Sant Jordi a la capital. En ser preguntat per una possible confrontació d'ideals entre alguns membres de la formació política, Espot ha manifestat que, en evidència, hi ha un debat "legítim i molt positiu" dins del partit, però que aquest no representa discòrdia interna: "Hi ha discrepància d'opinions a tot arreu. És evident que hi ha sensibilitats diverses, ja que hi ha persones més conservadores, més liberals, més progressistes o més socialdemòcrates".

A més, el mandatari ha recalcat que "a casa nostra no n'hi ha rebombori", fent referència a l'eco que ha generat el possible conflicte intern en l'actualitat andorrana, posant èmfasi en el fet que, quan es proposen "mesures que toquen el moll de l'os de l'estructura econòmica i social del país", és normal que es generi un debat. Una explicació a la qual el mandatari ha volgut afegir que "això no s'ha d'interpretar com una cosa negativa, perquè això demostra pluralitat".

Finalment, en el marc de possibles dissonàncies dins el partit, Espot ha incidit en la diversitat d'opinions apuntalant que "és molt difícil fer una truita sense trencar un ou i és molt difícil intentar atacar una problemàtica seriosa sense tocar determinants interessos econòmics", fent referència a la situació actual per la qual travessa Andorra en intentar "comptabilitzar el creixement sostenible i el dret a l'habitatge". Així i tot, el cap de Govern ha afegit que s'ha mantingut un debat envers el nou Projecte de Llei impulsat pel Govern i que algunes de les mesures que aquest recull "no es comparteixen".

Un fet que Espot ha defensat posant en valor el treball de l'Executiu a partir de debats interns constructius: "Tots donem suport a l'essència de les mesures per bé que les haurem de perfilar i modular", ha indicat, recalcant que l'essència de les mesures "és positiva i la compartim". Tanmateix, ha volgut llençar un missatge cap a la ciutadania, la qual "pot estar legítimament preocupada per la seguretat jurídica i pel dret a la propietat", motiu pel qual s'acompanyaran les mesures del Projecte de Llei "d'unes cauteles, unes salvaguardes i unes garanties" que tranquil·litzin una part dels ciutadans del país.