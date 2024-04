Marsol es compromet a endurir les sancions per la 'trampa del fill'

La titular de la cartera de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha exposat que entre demà i demà passat hi ha prevista una reunió amb la Coordinadora per un Habitatge Digne, amb l'objectiu de posar remei a l'anomenada estafa de la "trampa del fill", un mecanisme pel qual els propietaris dels pisos expulsen als llogaters que habiten en ells sota el pretext que ha d'entrar a viure un familiar directe. "Ja vaig anunciar que nosaltres posarem una sanció molt més important per a quan es constatin aquest tipus de mala praxis", ha asseverat Marsol, qui s'ha mostrat oberta a escoltar les propostes per part de la Coordinadora i, a partir d'aquí, "prendre les decisions que facin falta".

Per altra banda, la ministra ha sigut també qüestionada per les declaracions del Raonador del Ciutadà dutes a terme la setmana passada, en les quals assegurava que es va prendre la decisió que "totes aquelles consultes d'informació sobre temes com el percentatge que s'ha d'aplicar a un determinat contracte o si és correcte que el propietari apliqui quelcom o no, les hem de derivar als organismes de Govern adients", al·legant que en alguns casos "no eren una vulneració clara de drets o discriminació per raça, religió o gènere". Segons Marsol, el seu ministeri està executant la feina que els hi pertoca: "El reglament ja preveu els expedients que corresponen i els estem fent, sempre que hi hagi denúncies", ha apuntalat, recalcant que "ja hem rebut algunes".

A més, Marsol ha esmentat que no només reben casos des de l'oficina del Raonador del Ciutadà, sinó que també d'altres organismes com l'Institut de l'Habitatge, encapçalat fins al moment per Josep Maria Pla, qui va presentar la seva renúncia fa qüestió d'unes setmanes. "Crec que s'està fent tota la feina. Cadascú el que li correspon i assumint perfectament les seves funcions, però l'important és que entre tots treballem conjuntament", ha indicat. Tanmateix, la titular de la cartera d'Habitatge ha recalcat, un cop més, que "s'estan atenent totes les demandes i s'estan fent tots els corresponents expedients".