Bloquejat un dels comptes de Kosmos, vinculat a Gerard Piqué

Un dels comptes bancaris de l'empresa Kosmos Football, propietat de Gerard Piqué, ha estat bloquejat per la jutge de Majadahonda que instrueix l'Operació o Cas Brody per la suposada corrupció que envolta la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Segons informen mitjans espanyols, aquesta acció arriba per impedir que la companyia pugui disposar de la comissió d'èxit de tres milions d'euros que rep de cada edició de la Supercopa des de SELA Company Sport, empresa propietat del govern saudí.

Piqué, ara per ara, cal recordar que continua sense estar imputat, però la jutge ja ha requerit tot un seguit d'entitats bancàries, xifra que s'alça fins a la quinzena, perquè li facilitin informació sobre gairebé 100 comptes bancaris (en concret 96) a nom de l'exfutbolista de l'FC Barcelona i altres 36 dels quals és titular qui era el president de l'RFEF, Luis Rubiales. En la interlocutòria de la magistrada, tal com apunta Europa Press, s'explica que, en aquest cas, els fets objecte de la investigació podrien ser constitutius d'un presumpte delicte de corrupció en els negocis i d'un presumpte delicte d'administració deslleial i blanqueig de capitals.

Si es revisa el calendari de tot aquest afer, tot s'inicia al setembre de l'any passat, quan la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va reclamar rastrejar els comptes de Piqué per la seva presumpta relació amb el contracte negociat amb Rubiales per portar la cita futbolística a l'Aràbia Saudita. Així, la jutge va cursar una comissió rogatòria a Andorra d'aquests comptes i d'altres associats a les empreses del català i a l'FC Andorra, posant precisament el focus en el club tricolor, segons assenyala l'AS, per conèixer el destí dels fons provinents del compte titulat per Kosmos. Tot i això, la situació, en principi, no ha d'afectar el club.