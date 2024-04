El talent literari andorrà i la borrufa titulen aquest Sant Jordi

Andorra ha viscut una diada de Sant Jordi amb temperatures sota zero, en la qual la borrufa ha estat molt present durant gran part de la jornada. Però tampoc va ser l’única protagonista, ja que la capital ha acollit una gran taula d’escriptors i escriptores que, com és tradició, han compartit una estona amb lectors i lectores, els quals han esperat pacientment l’anhelada dedicatòria. Així i tot, les temperatures entre els -3 i els -6 graus durant el matí, la caiguda puntual de febles cops de neus a totes les cotes i l’acumulació de neu a les cotes més altes no han aturat la voluntat dels ciutadans de gaudir del tradicional dia del llibre i la rosa.

La jornada ha estat marcada també per la presència d’alguns mandataris, així com del cap de Govern, Xavier Espot, els quals han fet la tradicional passejada per les paradetes ubicades a la plaça del Poble de la capital. «El temps ens acompanya relativament, perquè fa fred, però no plou com l’any passat. El que hem de celebrar avui és que Andorra demostra el creixement i la fortalesa en matèria editorial», ha afirmat aquest darrer, afegint que «una vegada més, batem rècord de llibres editats, autoeditats o d’autor andorrans editats fora del país». Espot també ha fet una crida per donar suport al talent literari andorrà perquè «els nostres escriptors i el sector editorial puguin perviure».

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, també ha fet èmfasi sobre el desenvolupament positiu de la literatura al Principat, a banda de destacar el creixement d’escriptors: «Fa uns anys, les paradetes només comptaven amb quatre escriptors, ara n’hi ha molts més, a sobre amb molts bons títols i amb ganes de fer coses per la cultura del país. Estic molt content». Tanmateix, González ha remarcat l’imperant de les baixes temperatures de la jornada, però «la cultura té més força que quatre flocs de neu», ha manifestat el mandatari comunal.

Una mostra de la festa entorn de la literatura que s'ha viscut avui a molts llocs del país va ser la participació dels estudiants d’algunes escoles venent roses i llibres a les típiques paradetes, en aquest cas, a Escaldes-Engordany. Una jornada que ha seguit molt de prop la cònsol major, Rosa Gili, qui ha destacat que «tot i el fresquet, la festa continua per a totes les edats». A més, Gili ha exposat que «Sant Jordi és una tradició que ens agrada i en la qual molta gent participa», per això «és important que des de les noves generacions els fem partícips d’aquest tipus de celebracions». Per últim, la cònsol ha incidit en la importància de promoure la lectura, tot i saber que estem davant de la «generació tauleta». En aquest sentit, Gili ha explicat que s’havien incorporat novetats a la jornada com el concurs de microrelats i la foto amb el drac i la rosa de Sant Jordi.

Paral·lelament, a la parròquia d’Encamp també s'ha viscut un Sant Jordi en clau de caliu amb la celebració de la tradicional Festa de la Gent Gran, la qual ha tingut lloc a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural. En el marc d’aquesta, més de 100 padrins i padrines han gaudit de la coca amb xocolata, tot en companyia de la cònsol major, Laura Mas; el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i membres comunals com Joan Sans. Un acte que aquest darrer ha descrit com «molt especial», ja que es tracta d’una «proposta intergeneracional», que també «pot ser pels infants, amb les propostes de tallers». Una festivitat que els encampadans i encampadanes han centrat també en un àmbit literari amb moltes idees noves.

Dins de les novetats, les quals han marcat la diferència en molts aspectes, es troben iniciatives que fa anys que intenten promoure la lectura, com la que difon la Biblioteca Pública del Govern: ‘Nascuts per Llegir’. La cap de la biblioteca, Inés Sánchez, ha afirmat que «és un projecte que fa 17 anys que s’impulsa al país i que pretén promoure la lectura entre els futurs pares i mares, així com en els infants de 0 a 3 anys». Per això, les impulsores assisteixen amb la seva paradeta a celebrar la diada al centre de la capital: «El que demanem és que els interessats s’inscriguin per tal d’informar-los de tot el programa que tenim a la biblioteca». Així, el projecte normalment aconsegueix prop de 50 inscripcions durant aquesta tradicional jornada.

Amb fred i borrufa, un any més, Andorra torna a reivindicar i fer valdre la cultura de proximitat del país

En aquesta mateixa línia, Mireia Nogué i la seva parella, Jordi Riba, han aprofitat aquest Sant Jordi per donar a conèixer la seva iniciativa, la qual consisteix en un llibre per pintar, però amb la particularitat que el mateix llibre és apte tant per a adults com per a petits. Els dibuixos que conté són insectes que els més petits poden pintar, però cada dibuix compta amb un mandala, a través de la qual els adults poden practicar la concentració i l’atenció, així com l’estrès.

Així, la parella, ella professora i ell operari, han materialitzat la idea aprofitant la festivitat: «Volíem fomentar la relació entre pares i fills, per això havíem pensat en un llibre de receptes, però dur-lo a terme ens demanava molt de temps, així que se’ns va ocórrer fer dibuixos per a nens i dibuixos per a pares i, perquè poguessin pintar alhora, fer fitxes retallables». D’altra banda, la curiositat que també ronda aquesta idea és que els dibuixos estan creats amb intel·ligència artificial. En definitiva, una idea que «està tenint una bona acceptació. La gent que ja ha comprat el llibre ens n’està fent un retorn molt positiu», ha afirmat Nogué.

Al mateix temps, l’ambient festiu s'ha obert pas enmig d’uns dèbils flocs de neu, però amb el fred molt present. Així ho ha explicat Sandra Cuberes, una assistent que ha valorat la jornada com un dia «molt maco que s’ha de viure», tot i la presència «d’aquesta borrufa i del vent fred». Un dia en el qual s’ha d’incentivar, sense cap mena de dubte, la lectura tant als més petits com grans.