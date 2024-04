El Departament de Mobilitat ha informat que aquest dimecres a la nit, de les 22.00 fins a les 06.00 hores de l'endemà, el trànsit quedarà tallat per obres en els dos sentits de la marxa al carrer de la Unió, entre el carrer de Na Maria Pla i la rotonda de la Dama de Gel.

Per El Periòdic

