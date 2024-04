Sostreu la roba d'un sanitari i fuig de l'UCI

L'individu va ser arrestat per un delicte de salut pública.

Un home va ser detingut ahir al vespre després de fugir de l'UCI on es trobava ingressat. L'arrestat, de 40 anys, va sostreure la roba d'un sanitari per escapar de l'hospital sense ser detectat. Des de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell van alertar la Policia cap a les 20.00 hores i, al voltant de les 21.00 hores, els agents el van controlar a la frontera del riu Runer intentant fugir del país en taxi. La Policia ha informat que l'home detingut és el que aquest passat divendres havia protagonitzat un incident en un hotel de la capital protagonitzant diverses destrosses. Va haver de ser atès pel SUM i traslladat a l'hospital en estat insconscient.

Per El Periòdic

