Una espectacular Vicky Jiménez no dona treva a Lin Zhu a Madrid

Un partit frenètic és el que ha viscut aquest dimecres al matí Vicky Jiménez Kasintseva contra la tenista número 57 del rànquing WTA, la xinesa Lin Zhu. L'esportista nacional ha tornat a deixar un molt bon sabor de boca del joc plantejat a terra batuda, guanyant en només dos sets (4-6 i 3-6) en la que significa la seva primera victòria a una rival del top 100. Ara, es mesurarà contra la número 13 del món, la italiana Jasmine Paolini.

Durant el primer set, s'han viscut alts i baixos pel que fa a la tricolor. Així doncs, després d'un molt bon inici imposant-se sobre el marcador amb un 1-4, Zhu no dubtaria a posar les taules al marcador a través d'un break i dues conservacions de servei. Però, la número 335 del món no s'ha vingut a baix, demostrant la seva fortalesa mental en els següents dos jocs per l'1-0 al general, que la deixava un pas més a prop de l'objectiu. La segona mànega ha iniciat amb una dinàmica similar, però amb més igualtat, tot i la millora del joc per part de la rival de Jiménez Kasintseva. Amb tot, la xinesa assolia el 3-1 a favor que l'andorrana s'encarregaria d'empatar després d'un revés creuat espectacular al rest al 40-AD. I continuant amb la bona dinàmica de tennis assolida, capgiraria definitivament el duel al 3-4 amb el seu servei (15-40). Tornava a trepitjar fort aconseguint el 'break' del darrer servei de Zhu que la deixava amb l'oportunitat perfecta per tancar el matx. Tot i això, la pirenaica s'ha vist amb problemes per assolir la victòria entre relliscades i errors no forçats, veient la llum al fons del túnel en el tercer 'match point'.

Tot just la finalització del partit, s'ha vist a la tenista trencar en llàgrimes pel que significa poder avançar de ronda en un quadre Master1000, progrés que no ha assolit mai. La victòria suposa un pas molt gran en la carrera de Jiménez, però toca centrar-se en la següent rival, que no posarà les coses fàcils, informa l'ANA.



Doble participació a Madrid / A banda de la seva participació en el quadre d'individuals, Jiménez també està present en la disciplina de dobles, en la qual fa parella amb l'espanyola Jéssica Bouzas (93). El seu debut en aquesta edició serà dijous contra la dupla formada per les guanyadores de Grand Slams i caps de sèrie número sis, la txeca Barbora Krejčíková i l'alemanya Laura Siegemund (horari encara per confirmar).