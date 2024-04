La Policia rep la visita del nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya

El director de la Policia, Bruno Lasne Benazet, ha rebut avui la visita oficial del nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general de brigada Pedro Antonio Pizarro de Medina. La trobada tenia el propòsit de mantenir i enfortir les relacions i els llaços de cooperació entre els dos cossos després que Pizarro jurés el càrrec el passat mes de març.



Al general de brigada l’han acompanyat el coronel de la Guàrdia Civil i conseller d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Rafael Emilio Calvo Muñoz, i el caporal de la Guàrdia Civil, Francisco Botana Garcia. Per part de la Policia, a més del director Lasne, hi han estat presents els directors adjunts, Miquel Àngel Barbolla Airós i Antoni Rodríguez García, i els comissaris majors, Teresa Ferreira de Jesus i Frederic Gutiérrez Le Saux. A la reunió també ha assistit l’inspector en cap de la Policia Nacional espanyola i agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Javier López Pueyo.



En la reunió de treball que ha tingut lloc a la sala d’actes de l’edifici administratiu de l’Obac, s’han tractat qüestions relacionades amb l’estreta col·laboració, els objectius i els lligams que uneixen aquests cossos des de fa dècades en la persecució i prevenció de delictes que no entenen de fronteres, així com aspectes relatius al funcionament de les dues institucions i al vessant formatiu. Tot seguit, en una visita a les instal·lacions, els representants de la Guàrdia Civil han pogut conèixer de primera mà el sistema de treball de la Policia andorrana.



Posteriorment, la delegació de la Guàrdia Civil ha mantingut una trobada breu amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné Soldevila, i amb el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León Peso.