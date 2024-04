SDP titlla a Govern de mantenir en l'opacitat el text de l'Acord d'associació

Progressistes SDP donarà suport i compromís a l'Acord d'associació amb la Unió Europea, tancat el passat 6 de desembre. Així ho han confirmat en roda de premsa aquesta tarda, en la qual han comparegut el president de la formació, Josep Roig, juntament amb el representant progressista al pacte d'Estat, Jaume Bartumeu, tot i que destacant que el resultat assolit podria haver estat diferent: "Creiem fermament que és millor tenir aquest acord que cap acord [...] votar en contra seria posar Andorra en un futur molt incert, on cap acord assolit fins al moment estaria garantit", ha indicat Roig. El president també ha esmentat que, en cas de donar-se aquesta situació, es podria posar "en perill l'estabilitat econòmica i social del nostre país".

Roig ha volgut recalcar també que, des de la seva formació política, es vol aprofitar la campanya per "continuar establint sinergies i punts de convergència amb altres formacions polítiques, associacions i sectors econòmics i socials", afegint la importància d'unir esforços "per aconseguir el millor futur per a Andorra". A més, el polític ha apuntalat que, per assolir un suport majoritari de la població, "no podem limitar-nos a un missatge superficial". De cara a obtenir aquest objectiu, des dels progressistes es vol impulsar una bateria de rodes de premsa temàtiques i una obertura decidida cap a les xarxes socials, deixant enrere tot allò que té a veure amb "discursos tècnics per anar a les qüestions concretes i que interessen a la ciutadania".

La intervenció més crítica dels progressistes ha vingut per part de Bartumeu, qui a banda d'afirmar que "Europa no és només una opció, sinó que és una necessitat", ha acusat a l'Executiu de mantenir en l'opacitat els textos ja acordats: "En lloc de la transparència necessària continuen tergiversant per no donar el text de l'acord". Un dard que ha anat dirigit especialment al secretari d'Estat, Landry Riba, de qui Bartumeu ha titllat de fer un "exercici" de les lectures comentades i fer "desfilar els seus estimats PowerPoint". Segons el representant de SDP al pacte d'Estat, aquesta opacitat "fa créixer, setmana rere setmana, les files del que ja des d'ara manifesten públicament la seva intenció de votar en sentit contrari a l'aprovació de l'Acord d'associació".

Així i tot, i en línia amb l'esmentat anteriorment per Roig, Bartumeu ha asseverat el ferm compromís d'informar "de manera periòdica, veraç, objectiva i comprensible" als agents econòmics i socials, tal com es va establir a l'apartat 3 del compromís del pacte d'Estat. Tanmateix, també ha fet referència a l'apartat 4, en el qual s'afirmava l'actuació en coordinació amb el pacte, encara que "sense excloure les iniciatives que pugui prendre en aquesta línia la nostra força política". "L'objectiu és aconseguir la ratificació de l'Acord d'associació perquè el considerem necessari per garantir el futur d'Andorra", ha finalitzat.