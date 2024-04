Tyson Pérez és dubte fins a l’última hora pel duel de diumenge contra el Barça

Resten quatre jornades perquè l’ACB finalitzi el curs, i el MoraBanc ja té molt encarrilada la permanència a la màxima competició espanyola de bàsquet. Això sí, rebent aquest diumenge (18.30 hores) al FC Barcelona sense saber si Tyson Pérez podrà estar disponible.

En el darrer matx dels de Natxo Lezkano, la victòria per 90-97 contra el BAXI Manresa, el jugador nacionalitzat espanyol es va haver de retirar per molèsties. Tot i això, i tal com ha avançat el club, la possible lesió no és tan greu com semblava. Així, l’aler-pivot és dubte fins a última hora.

Cal recordar que una victòria dels pirenaics contra els barcelonins, amb la Bombonera de nou plena, els donarà la salvació matemàtica, i en cas de mantenir la 12a plaça actual, el MoraBanc Andorra podria jugar competició europea la temporada vinent, tot i que el club haurà de decidir si li convé jugar-la o no.