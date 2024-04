Ordino dona el tret de sortida a la 4a edició de la Fira del Bestiar

Una subhasta de dues vaques de raça bruna adreçada a la restauració i als carnissers. Aquesta serà la principal novetat de la quarta edició de la Fira del Bestiar d’Ordino, que enguany tindrà lloc del 3 al 5 de maig a l’Aparcament Camp de la Tanada. «Aquesta iniciativa ha sorgit de la Taula de Ramaders, una trobada que tradicionalment se celebra uns dies abans de la Fira per preparar totes les seccions», ha exposat el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu. «Aquests dos exemplars serviran per promoure la carn de qualitat que es produeix a la nostra parròquia», ha afegit el mandatari comunal, qui també ha puntualitzat que l’activitat de la subhasta està programada pel diumenge a les 11.30 hores. De fet, tal com ha assenyalat Betriu, la carn de la subhasta prové de dues explotacions que ja han obtingut el reconeixement de segell de la Reserva de la Biosfera, les cases ramaderes Cal Cametes, de la Cortinada, i Cal Saboyano, d’Ordino.

A més, durant la presentació del certamen, Betriu ha informat que un 10% de la recaptació d’aquesta subhasta es destinarà a la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. «Aquesta acció s’ha ideat perquè l’escola pugui visitar la Fira del Bestiar de la mateixa manera que ho fan totes les altres escoles del país. Volem que els alumnes de Meritxell també tinguin l’oportunitat de conèixer la fira», ha comentat el cònsol menor ordinenc. En aquest sentit, Betriu ha anunciat que les escoles seran les encarregades d’inaugurar la Fira el divendres 3 a través d’unes jornades en les quals tindran l’oportunitat de conèixer de prop la feina del sector primari.

Per altra banda, tal com ha apuntat el conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta, i amb la voluntat de dinamitzar l’activitat de la parròquia, la Fira es complementarà amb un seguit d’activitats culturals i artístiques, com l’espectacle del grup folklòric Lous Cadetouns, informa l’ANA.