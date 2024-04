Govern preveu acabar amb el règim de treballadors desplaçats

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha defensat que des de l’Executiu es preocupen les irregularitats laborals dels treballadors peruans, motiu pel qual preveuen acabar amb el règim de treballadors desplaçats extracomunitaris i repensar el model contractual per evitar aquestes situacions.

Casal ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, després de ser qüestionat sobre la situació dels treballadors peruans que haurien estat acomiadats com a represàlia per haver parlat en el cas de les irregularitats comeses per una empresa. Casal ha reiterat que no tenen cap constància de la denúncia, però que, en cas que es confirmessin, el Govern creu que evidentment són actuacions deplorables i, per aquest motiu, estan actuant de forma proactiva, agafant les responsabilitats que corresponen en aquests casos.

En aquest sentit, i com ja es va anunciar la setmana passada, l’Executiu està treballant de manera interna i fent les indagacions pertinents des del Cos de Policia, el Departament d’Immigració i de Treball, a més d’estar en contacte amb les autoritats peruanes per «coordinar-nos de la millor manera possible i poder esbrinar què és el que està passant, i si aquestes situacions són certes, poder actuar amb la fermesa necessària».

Casal ha detallat que el Govern ja va enviar una nota verbal al servei diplomàtic del Perú per poder esbrinar quins contractes de treball hi ha al voltant d’aquestes situacions dels treballadors peruans, així com posar en coneixement a les autoritats peruanes del que està succeint aquí i també veure si ells poden fer arribar alguna informació que pugui ajudar en la investigació.