L’afer de les pensions de la CASS és investigat per la Batllia

L’afer dels sobrepagaments de les pensions que va fer la Caixa de Seguretat Social Andorrana (CASS) arriba a la Batllia. Segons fonts oficials, s'ha obert una investigació per un presumpte delicte sobre el patrimoni públic arran dels sobrepagaments de les pensions d’invalidesa parcial. Així, avui s'ha pogut saber que tant la Fiscalia com la Batllia han comissat gran part de la documentació sobre el cas que es guardava a les instal·lacions de l’entitat parapública, perquè s'han trobat indicis i elements delictius.

D’altra banda, les conclusions de l’estudi que va encomanar el consell d’administració de la CASS, el conegut estudi de Deloitte, per conèixer la quantitat a la qual ascendien els sobrepagaments, així com el motiu pel qual es van produir, van remarcar que s’havien trobat conductes delictives perquè no es va fer una revisió dels imports de les pensions.

Ara, en constatar que es tracta d’un cas que afecta el sector públic, el cas està a càrrec d’una de les tres oficines judicials especialitzades. Per aquest motiu, l’inici de la judicialització de l’afer atura la comissió d’investigació que es portava a terme al Consell General, ja que no es pot treballar simultàniament per la naturalesa de la investigació.

Uns sobrepagaments de pensions d’invalidesa arrossegats des dels anys 70

A principis d’aquest mes, la CASS, a banda de xifrar l’import dels sobrepagaments en 6 milions d’euros, va explicar també que aquests s’arrossegaven des de l’any 1970. Així ho van exposar els resultats de l’informe Deloitte, els quals va especificar que no es feien controls per falta de priorització i mitjans humans. Unes afirmacions que el president de la CASS, Marc Galabert, i el director de la parapública, Josep Escoriza, van confirmar durant una compareixença al Consell General. A més, Galabert va explicar que els resultats d’aquest informe van ser transmesos a la Fiscalia per tal d’iniciar una investigació per esbrinar cadascun dels responsables implicats.