Campanya divulgativa per a les persones que requereixen gos d'assistència

La normativa vigent estableix que una persona que es desplaci amb un gos d’assistència ha de poder accedir a qualsevol espai públic, establiment de concurrència pública i mitjans de transport públic de forma lliure i sense denegació d’accés. És per aquest motiu que el Govern, a través del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha encetat una campanya divulgativa per recordar la normativa al teixit comercial del país i als mitjans de transport públic perquè facilitin el màxim possible l’accés d’aquestes persones i dels gossos que els acompanyen.



En els pròxims dies, el Govern distribuirà un total de 5.000 distintius per enganxar a les portes dels establiments públics i es facilitarà l’accés en línia de díptics informatius per acostar la normativa als espais de concurrència pública. La titular de la cartera d’Afers Socials, Trini Marín, i el titular de la cartera de Medi Ambient, Guillem Casal, han distribuït aquest dijous al matí els primers adhesius a l’Estació Nacional d’Autobusos i a alguns establiments del país, en una acció en la qual també hi ha pres part el secretari d’Estat de Transició Energètic, Transport i Mobilitat, David Forné.



Casal ha defensat que és necessari 'divulgar la normativa' perquè tothom faciliti al màxim possible l’accés a aquestes persones, ja que tal com ha recordat, sempre han de portar un carnet oficial que lliura el Departament d’Agricultura i Ramaderia i que acredita que són titulars del gos, el qual ha estat ensinistrat per poder fer assistència. Per la seva banda, Marín ha recalcat que hi ha diferents tipus de gos que acompanyen a persones amb diferents discapacitats: visual o sordceguesa, física, autisme o altres trastorns i malalties. "Cal trencar l’estigma que només una persona amb discapacitat visual pot anar acompanyada de l’anomenat gos guia o pigall" ha destacat la ministra.



Cal esmentar que un gos d’assistència ha estat ensinistrat en un centre especialitzat i ha assolit resultats positius de manera demostrable per donar servei i assistència a persones amb discapacitat, les quals necessiten el seu suport per a les seves necessitats quotidianes i poder gaudir d’una millor qualitat de vida.



L’inici de la campanya s’ha fet coincidir amb la celebració del Dia nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i s’uneix a l’acte que aquest dijous a la tarda acollirà l’Auditori Nacional d’Ordino amb l’actuació d'Eros Recio, el primer ballarí professional amb síndrome de Down que interpretarà l’obra ‘Carlemany: jo soc Europa’.