El Comú d’Escaldes-Engordany compra dues propietats per 1,15 milions d’euros

La cònsol major d'Escaldes Engordany, Rosa Gili, i el cònsol menor, Quim Dolsa, han anunciat aquest matí l'adquisició de dues propietats per part del Comú. La corporació ha arribat a un acord d'1,15 milions d'euros amb Casa Molines per a l'adquisició d'una borda al carrer Copríncep de Gaulle i també la borda del Molí del Sumana, juntament amb la parcel·la del costat.

Les dues propietats sumen un total de més de 2.300 metres quadrats. La de l'avinguda Copríncep de Gaulle número 4 té una superfície de 184 metres quadrats construïts, amb una planta baixa i una subterrània 258 metres quadrats en total. En el cas de la parcel·la del Molí del Sumana, la superfície és d'uns 2.200 metres quadrats amb uns 185 metres quadrats d'habitatge, les escales que donen pas al passeig del riu i el prat adjacent.

Amb aquestes dues ja són 10 les propietats adquirides pel Comú amb l'objectiu de "mantenir el patrimoni". Per ara encara s'ha d'estudiar quins equipaments s'hi posaran, però "sempre amb la mateixa òptica de fer espais comunals i espais per a la ciutadania", ha destacat Gili. A una de les bordes adquirides, la que es troba al carrer de l'arxiu comunal, hi ha uns llogaters que tenen contracte fins a l'any 2027, però la cònsol major explica que s'ha comprat perquè "és interessant per al Comú per recuperar patrimoni, posar-lo en valor i evitar que es perdi".

Quim Dolsa ha remarcat que volen "adquirir el màxim de zones no urbanitzades per tenir un jardí, un pulmó verd, i que la gent visqui millor, sense que tot siguin edificis". A més, tal com ha apuntat Gili, "la bona capacitat financera del Comú ens permet comprar i fer política de llarg termini, que no sempre es fa, per deixar propietats a les generacions futures i posar fre a l'especulació creixent i desenfrenada".