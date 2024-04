L’afició és l’extra necessari

L'FC Andorra enceta demà (20.30 hores) la 37a jornada de LaLiga Hypermotion després de l'empat a Cornellà, i ho fa amb més ambició que mai després del bon joc i el canvi positiu de dinàmica. El rival serà el Racing de Santander, contra qui els tricolor han de sumar de tres si o si volen mantenir-se en la lluita per salvar la categoria, tot i que en les quatre ocasions que s'han enfrontat sempre han estat els càntabres qui han vençut.

Els de José Alberto, que ahir ja van aterrar al país, arriben amb la seva pitjor dinàmica del curs tot i tenir a tocar el play-off (estan a un punt), i també volen guanyar costi el que costi. En aquest sentit, fa tres partits que no sumen de tres, amb dues derrotes i un empat, i només han vençut dos dels seus darrers set desplaçaments lluny d'El Sardinero. Aquest, però, no és un context vàlid vista la competitivitat de la lliga, per això Ferran Costa ha dit aquest matí que el Racing és un "rival molt complicat amb un impacte molt gran". "Són molt bon conjunt, [tenen] capacitats per recórrer tot el camp amb molt poques passades i al qual si no ataques bé, pateixes", ha completat el tècnic, assenyalant que es tracta d'un matx molt especial per a tots com a col·lectiu i perquè juguen a casa.

Resten sis partits per tancar la competició, i els pirenaics precisament han de jugar-ne quatre a casa, un aspecte que l'entrenador català considera clau. "Necessitem a la nostra gent perquè són l'extra que ens fa falta. És per qui ens deixem la pell dia a dia", ha comentat. "Hem de tenir la màxima exigència per trobar un equilibri emocional i de determinació per inspirar-nos al joc", ha afegit, fent èmfasi en la importància de mantenir el nivell de diumenge passat contra l'Espanyol. Cal recordar que la setmana vinent l'FC Andorra tornarà a jugar al Principat en un altre duel absolutament vital contra l'Albacete, posteriorment rebran al Burgos, el qual només ha guanyat tres matxs fora de casa, i tancaran la temporada amb la visita del Racing de Ferrol.

Més enllà del joc, els del Principat també es poden agafar, per què no, en aquella no escrita 'llei de l'ex'. I és que Jorge Pombo es veurà les cares contra els qui eren els seus companys fins al febrer, quan va fitxar pels tricolor sortint per la porta del darrere del conjunt de Santander després de jugar només 16 minuts. D'altra banda, Costa continuarà sense poder comptar amb Álex Calvo, qui manté les molèsties al turmell i al qual se suma Pablo Moreno, qui amb una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta estarà unes cinc setmanes allunyat dels terrenys de joc.

Qui sí que ha tornat a la convocatòria càntabra és Íñigo Sainz-Maza, capità i ànima de l'equip, i, segurament, el millor migcampista dels seus, un aspecte que no sembla preocupar al tècnic de Castelldefels perquè tot i tenir controlades les facetes individuals de jugadors determinants com el mateix Sainz-Maza, 'Peque' o Iñigo Vicente, se centra en l'aspecte col·lectiu.