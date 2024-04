Marc Font, guardonat com a Pilot de l’Any 2023

UNNIC va acollir ahir al vespre la Gala de la FMA 2024, en la qual es varen donar cita més de 250 persones assistents, entre esportistes, responsables de motoclubs, autoritats i familiars. En aquesta, el pilot de Hard Enduro, Marc Font va ser nomenat com a Pilot de l'Any 2023 després aconseguir 66 vots, que representaven el 43,71%. En segona posició va quedar Èric da Silva, el pilot de velocitat campió d'Espanya de moto5, el qual va obtenir 44 vots, un 29,14%; en tercera plaça va finalitzar el pilot de trial Gaudi Vall amb 24 vots, un 15,89%, i, en quart lloc, va acabar Xavi Cardelús, amb 17 vots que representaven un 11,28%. El premi, que era la primera ocasió que es lliurava, va ser entregat per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació