Ordino aprova una pròrroga de sis mesos per a la suspensió de noves llicències urbanístiques

El Consell de Comú d’Ordino ha celebrat avui una nova sessió ordinària. El cinquè punt de l’agenda ha despertat l’interès més gran, en donar-se l’aprovació del Decret del 25/04/2024 pel qual es prorroga per sis mesos el termini de suspensió temporal de noves llicències urbanístiques. El Comú ha considerat necessari ampliar el termini atesa la complexitat i l’abast de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, el qual es va tancar el passat 6 de març amb 220 al·legacions. El conseller i la consellera de la minoria, Enric Dolsa i Jordina Bringué, s'han mostrat favorables a la pròrroga presentada, igual que ho han estat amb l’aprovació del pla, segons han afirmat.

Pel que fa als criteris de modificació del pla, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha avançat que «tot i que encara no tenim el dibuix, la voluntat és deixar el voltant dels nuclis urbans com estan, però redefinir les zones residencials», afegint que «els nous paràmetres donaran prioritat a la protecció de l’entorn i a la qualitat de vida dels habitants». D’aquesta manera, tot estarà a punt per a l’execució a partir del 5 de novembre, un nou termini que inclourà una nova exposició pública dedicada al tema.

«Hi ha molta feina, anem a contrarellotge, però sí que és veritat que s’han de modificar una sèrie de paràmetres a dintre del Pla d’urbanisme», ha esmentat Coma, qui també ha emfatitzat que, en principi, tot el que es troba al voltant dels nuclis es quedarà igual; és a dir, no hi haurà edificis més alts: «El que ara estem mirant, principalment, són aquelles zones que s’havien quedat com a no urbanitzables. El que volem és que hi hagi zones residencials», ha resumit.

El Freeride World Tour, l'altra qüestió cabdal / La segona qüestió important que s'ha plantejat a la sessió ha estat el tema de Freeride World Tour. Com ja sabem, Ordino-Arcalís és un lloc tradicional de competicions de freeride, les quals tenen lloc a Andorra des del 2015. Enguany, la competició a Arcalis s’havia de fer de l’1 al 7 de febrer, però per falta de neu es va cancel·lar i aquesta prova es va portar al Canadà. Tal com va explicar anteriorment el fundador i CEO de FWT, Nicolas Hale Woods, en cas de força major i d’anul·lació de les competicions, aquestes es portaran a terme en un altre lloc amb les pancartes de patrocinadors corresponents, el principal dels quals és Andorra Turisme.

«Estem molt interessats en aquesta prova, perquè realment fa de la parròquia d’Ordino i de l’estació d’Ordino Arcalís l’estació de referència dels Freeriders. Nosaltres farem tot el possible perquè així continuïi sent així, però no anem sols», ha explicat Coma, esmentant que Andorra Turisme i Freeride World Tour han d’arribar a acord. «Suposo que en un parell de setmanes tindrem més informació sobre el tema», va indicar la mandatària comunal. Cal destacar que, en cas que Andorra rebutgi la compensació que estava prevista en l’actual contracte, la FWT deixarà de fer competicions al Principat.