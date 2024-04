Vendre CBD legalment a Andorra ‘gràcies’ al buit legal en la normativa i la seva regulació

Actualment, la comercialització de productes de CBD a Andorra és legal, tot i que només es permet la venda d’aquests productes per a ús cosmètic i han de ser homologats per la Unió Europea, així com fabricats fora del país. A més, la normativa andorrana és restrictiva amb la venda de productes alimentaris o per a ingesta directa, a excepció les infusions, ja que estan en estudi per part de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Així i tot, el CBD, o cannabidiol, és un dels 113 cannabinoides que es troben a la planta del cànnabis o la marihuana, però no conté tetrahidrocannabinol (THC), l’ingredient psicoactiu que es troba a la marihuana.

La botiga Era Verda, ubicada a Escaldes-Engordany, és un dels comerços que treballa activament amb productes de CBD, i el seu propietari, Tomàs Zamora, explica que dins de tots els components prop de 600 són naturals: «entre ells es troba el cannabidiol, conegut com CBD i, per altra part, el THC, què és el psicotròpic. Tots són components que tenen la capacitat d’interactuar amb el metabolisme humà. A més, el THC pot modificar el nostre estat de consciència». A partir d’aquí, Zamora també exposa que «a la capital hi ha botigues especialitzades en vapejadors de tota mena, inclús amb nicotina. Nosaltres ens focalitzem en l’oli perquè és natural i va bé per a moltes coses, com l’ansietat i la inflamació».

Tanmateix, el propietari d’Era Verda manté que els productes amb CBD tenen «múltiples beneficis», sobretot quan es tracta de patologies cròniques: «Quan la teva patologia és crònica o mantens un estat d’ànim més fluix, aquests productes t’ajuden a sentir-te una mica millor, sempre amb un efecte molt subtil», referma Zamora amb ànima de treure ferro a un tema tan sensible com és el cànnabis innocu. «Aquesta planta té potencialitats terapèutiques i medicinals, no ho dic jo, ho diu la ciència». És per aquest motiu que a aquest comerciant li agradaria «que es trenqués el tabú i l’estigma que té aquesta planta i que fa mil·lennis que l’ésser humà fa servir per a moltes coses».

UNA QÜESTIÓ LEGAL / L’any 2018 és conegut per ser l’any del ‘boom’ del cannabidiol (CBD) perquè l’OMS — l’Organització Mundial de la Salut — va reconèixer, segons estudis científics, que el CBD, conegut també com a marihuana medicinal, no «tenia cap efecte nociu». A partir d’aquesta afirmació, Zamora exposa que «va haver-hi un creixement exponencial d’aquest tipus de botigues com la nostra». A més, l’organització va fer dues reflexions. La primera, «que després de 60 anys de restriccions, s’hagi posat el cànnabis a la llista de l’opi, l’heroïna i la cocaïna (transformada químicament, no la planta) i, així i tot, la gent continuï fumant», manté Zamora. I la segona, és que també es va reconèixer que «es van analitzar diversos productes de CBD amb un percentatge de menys de 2% de tetrahidrocannabinol (THC) i es va afirmar que en aquesta quantitat el THC és innocu. Sempre parlem d’aquest petit percentatge perquè és el THC que li queda per naturalesa a la llavor. De fet, és molt improbable que una llavor pugui donar 0,0% en THC». Un cop aquestes afirmacions es van fer públiques, l’avenç de molts països cap a la legalització de la comercialització de productes amb CBD va ser evident.

El buit legal es troba en el fet que a Andorra no és legal vendre el CBD com a complement alimentari ni com a medicament, però sí que s’accepta la venda de productes que portin CBD, sempre que aquests siguin de cosmètica, a més d’estar homologats per la UE i fabricats fora del país.

Tanmateix, hi ha forats legals que els usuaris aprofiten per al consum d’aquests productes. Per exemple, Zamora explica que hi ha olis que són d’ús tòpic, però que en moltes ocasions es fa un ús via oral, mantenint l’efecte antiinflamatori i calmant del dolor crònic.

A països com Espanya, la llei obliga els fabricants a posar un avís a l’etiqueta del producte de CBD, en la qual s’indica que és d’ús tòpic. Tot i això, els fabricants també han trobat la fórmula i és posar de manifest a l’etiqueta que és un producte per a la higiene bucal, un fet que permet ingerir-lo. Actualment, però, encara queda molt per regular, desmitificar i acceptar envers aquests tipus de productes.

LES POSICIONS EXTREMISTES / D’altra banda, Zamora sosté que ha d’haver-hi un marge de flexibilitat. Tanmateix, podem posar exemples com els Estats Units, que mantenen un consum habitual i d’ús recreatiu de manera legal en els adults: «És un eufemisme més, perquè en la majoria dels casos el consum es fa sota la llibertat de cadascú, el que no comporta cap inconvenient sempre que no es perjudiqui a ningú». Després hi ha altres escenaris, com és el consum que es fa en països en els quals està prohibit penalitzar el consum de cànnabis. En aquests casos, «molts consumidors no saben el producte que estan fumant, o menjant o bevent». Per aquest mateix motiu, el propietari d’Era Verda exposa la importància d’avançar en aquest sentit: «Si es regula el consum d’aquests tipus de productes, sigui CBD — en flor en aquest cas — o cànnabis, s’ha de fer de la mà de moltes entitats i administracions, ja que caldrà que departaments com el de Sanitat programin xerrades i tallers sobre el consum o els efectes que el cannabidiol té», ja que actualment la majoria d’usuaris «no saben el que fumen, si està adulterat, si passa un control sanitari i tota una sèrie de coses que evidentment són molt importants».

A més, Zamora declara que actualment hi ha un debat públic: «Està qui l’ha consumit o qui no té inconvenient en consumir-ho, i després hi ha una part de la societat amb una postura més conservadora que no ha fumat mai i s’oposa totalment» afegint que és en aquest punt «on es troben les contradiccions i les llibertats personals de cadascú».

