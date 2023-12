Tomas Zamora va ajuntar-se amb Eva Gavin per a obrir Era Verda, una botiga que, modestament, vol ser un punt de debat del cànnabis medicinal a Andorra i treballar per a la pedagogia d’aquesta planta ancestral. Era Verda està oberta a tothom que vulgui conèixer més sobre ella i provar el CBD, un equilibrador del sistema fisiològic i que creuen que és el complement botànic per a la vida moderna.

–Què és Era Verda?

–És una botiga especialitzada en productes de cannabidiol, o CBD, i que forma part de la planta ancestral i medicinal Cannabis sativa. El cannabidiol és un dels més de 100 cannabinoides que té la planta. Són molècules que formen part de la planta Cannabis sativa i que tenen la capacitat d’interactuar amb el metabolisme humà. La planta del cànnabis compta amb 600 compostos naturals, flavoregoides, vitamines i altres terpents, i tots ells, segons els investigadors i segons la ciència, són capaços d’interactuar amb el metabolisme de l’ésser humà. I, de fet, d’altres bèsties com nosaltres, molts mamífers, de fet, quasi tots, i quasi tots els animals.

–Quins beneficis pot portar aquesta interacció amb el cos de l’ésser humà?

–Els beneficis cada cop s’estan investigant més perquè forma part d’una planta que ha estat una mica demonitzada i marginada, tot i que ha format part de la farmacopea de l’ésser humà des de fa mil·lennis. Però, aproximadament des de fa uns 90 anys, s’ha demonitzat bastant i ha estat atacada, jo crec, evidentment, per això va morir la botiga, injustament. Però sí que és veritat que ara torna a sorgir des de fa quatre o cinc anys. L’OMS va treure el cannabidiol de les substàncies estupefaents i el cànnabis va dir que fins a un 2% de THC, la molècula que col·loca, no consideraven que fos gens perillós. La gran majoria dels països consideren que 0,1%, és a dir, res de THC, és un producte estupefaent. Els beneficis més coneguts són antiinflamatori natural, per dolors de cos o de ment, ansiolític natural per a quan estàs una mica deprimit, ansiós, preocupat, estressat, que és molt comú a la vida moderna. En aquest sentit, et pot ajudar. Aquests són els més coneguts i els invisibles, i que, de fet, formen part d’estudis més potents, és un neuroprotector, és a dir, protegeix d’alguna manera el nostre cervell. Sempre s’ha fet servir com a antivomitiu, i es fa servir per veterinaris i per a adults o nens. Els casos d’epilèpsia, també els calma d’una manera dràstica.

–Quins productes destacarien més que vostè ofereix a la venda?

–Tenim més de 150 referències, els més coneguts són les gotes, l’oli que tenim enriquit amb CBD de suplement alimentari. Després tenim moltes cremes, cada cop més cosmètiques, amb cannabidiol. És un producte antioxidant i antienvelliment natural. Hi ha bàlsams antiinflamatoris quan et fas mal, a nivell muscular també. Tens alimentaris, com la llavor de tota la vida del cànem, com les que mengem moltes amb les amanides. Donen molta proteïna vegetal superpotent, és un 83%. I d’altres en cosmètica, sabons, pasta de dents...

– El CBD, exactament, seria la marihuana de tota la vida, sense el THC, ho entendríem així?

–Exactament. Porta confusió perquè el CBD és un cannabidiol i hi ha té més de 100, són els més coneguts. Perquè, a la planta, aquests dos cannabidiols hi són molt presents. La que porta THC, que és la psicotròpica i la que col·loca, naturalment creix entre un 7 i un 9% de THC. Què ha fet el mercat negre i tot això? Que aquesta planta, quan es consumeix de manera legal, no sabem el que fumem, ja que no està controlada, i s’altera perquè posi fins a un 30 o 50%. És aquella que és pestilent. Aleshores, pot tenir uns efectes psicoactius dolents. I és aquesta la pedagogia que d’alguna manera ens agradaria fer des de l’Era Verda també. És a dir, aquesta planta té usos que poden ser dolentíssims amb el cànnabis i el THC, per això cal pedagogia, educació, control sanitari envers el client. Perquè això és medicina, estic absolutament convençut que el cànnabis és medicinal i terapèutic, tots els científics ho diuen. Per què no anem més enllà nosaltres com a país?.