Andorra Endavant troba "injusta" la detenció d'un jove per tinença de CBD

Andorra Endavant s'ha pronunciat davant la situació que viu un jove de 30 anys que està en presó preventiva des del setembre passat acusat de tinença de drogues, ja que la Policia manté que es tracta de marihuana, però, segons el cas CBD que EL PERIÒDIC va publicar en exclusiva, l'acusat sempre ha defensat que no es tracta de droga.

Tot i així, Montaner troba "injust" que s'hagi donat aquest cas, i ho atribueix al fet que "la manca de legislació genera casos preocupants com aquest". La presidenta d'Andorra Endavant ha exposat també que "no és normal que no s'hagi procedit a l'anàlisi del contingut de les bosses", un fet que aquest mitjà ja va explicar i que parla de la negativa que es manté des de Batllia per tal de procedir a fer les analítiques de la mostra per comprovar la seva concentració en THC - substància que fa que el cànnabis sigui estupefaent - que demana la defensa de l'acusat.

Amb tot plegat, Montaner també ha exposat la incongruència de l'acusació en què "no se li hagi fet una prova de tòxics de sang o una prova d'orina de l'home detingut per descartar la drogodependència". El rebuig per part del grup parlamentari a aquesta situació ha portat a la formació política a recordar els fets que van tenir lloc al país el febrer passat i que han alimentat encara més el sentiment d'injustícia, perquè des d'Andorra Endavant equiparen "la velocitat" amb la qual es va desenvolupar el cas de la detenció del director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, qui va ser enxampat amb 1,5 grams de cocaïna i va ser condemnat "per la via ràpida", permetent que Andreu assistís a diferents actes públics el mateix mes. Una qüestió que encén el debat públic sobre els privilegis o els diferents prismes d'acusació envers determinades personalitats o ciutadans del país.

Per la seva part, la defensa treballa actualment en el cas, el qual encara no té data fixa per celebrar el judici. Malgrat els intents de la família per obtenir la llibertat condicional, fonts properes al cas han exposat que han denegat aquesta fins en tres ocasions.

Finalment, des d'Andorra Endavant demanen que s'analitzi el cas al detall perquè "l'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el cànnabis terapèutic com un producte lliure de psicotròpics". Una afirmació que la justícia andorrana fa valdre per tal de mantenir al jove en presió preventiva, sota l'argument del risc de fuita.