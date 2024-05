La rendibilitat del FRJ de l’abril cau en 21 milions d’euros

Així mateix, la rendibilitat acumulada a llarg termini supera la inflació andorrana, com estableix l’objectiu marcat per la Llei. Entrant en detall ,la rendibilitat del Fons de Reserva de Jubilació acumulada ha estat del 33,01% i l’IPC d’Andorra acumulat, del 21,71%.

L’informe mensual del Fons de Reserva apunta que aquestes caigudes es deuen al repunt de la inflació i les bones dades macroeconòmiques als Estats Units d’Amèrica que han fet retardar les expectatives de baixades d’aquest tipus d’interès per part de la Reserva Federal, la qual cosa ha provocat increments de tipus d’interès i, per tant, caiguda de valoracions de la renda fixa. Pel que fa a la renda variable, a finals del mes de març va assolir els màxims anuals i a l’abril s’han produït correccions.

D’altra banda, hi ha hagut més caigudes tant en la renda fixa com en la renda variable. Segons l’índex de referència del FRJ, en renda variable han baixat un -2,35%, mentre que els de renda fixa un -1,12% durant el mes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació