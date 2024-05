L'entrada de visitants a l'abril cau un 15,8%

Al llarg del mes d'abril han entrat al país un total de 598.126 visitants, dels quals 325.070 han estat excursionistes (54,3%) i 273.056 turistes (45,7%). Així, i tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, respecte de l'abril de l'any passat, el nombre de visitants ha baixat un 15,8%. Concretament, l'entrada de turistes ha disminuït un 14,5%, mentre que els excursionistes han presentat un descens del 16,9%.



Per país de residència, els visitants d'altres procedències han registrat una variació positiva de l'1,1%. Per contra, els visitants espanyols i els francesos mostren una davallava del 29,3% i de l'1,5% respectivament.



En termes acumulats dels darrers dotze mesos, els visitants han augmentat un 6,6% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Tant els turistes com els excursionistes han presentat increments del 6,1% i del 6,9% respectivament.



En aquest sentit, els visitants d'altres procedències han augmentat un 20,5%, seguit dels visitants francesos i dels espanyols, que mostren increments del 6% i del 3,3% respectivament en relació amb el mateix període de l'any anterior.



L'acumulat des de principis d'any del nombre de visitants-dia (suma d'excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) ha estat d'un 0,3% superior en relació amb el mateix període anterior.



Entrada de vehicles



D'altra banda, el Departament d'Estadística destaca que el nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes d'abril ha estat de 299.781, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'abril de l'any anterior del 13,1%.



Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, l'entrada de vehicles ha baixat un 15,4%, mentre que per la frontera francoandorrana s'ha registrat un descens del 7,8%.



De gener a abril del 2024, respecte del mateix període del 2023, s'ha produït una disminució del 0,2% en el nombre de vehicles, amb una disminució del 0,7% dels provinents d'Espanya i un increment del 0,9% dels provinents de França.



Finalment, el nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.226.848; això representa una variació positiva del 2,8% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.111.748 vehicles.