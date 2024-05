Augmenta el preu de les importacions

Els preus de les importacions han experimentat al mes de febrer d'aquest any una variació positiva del 0,9% en relació amb l'any anterior. Si es comparen les dades amb el mes anterior, els preus de les importacions creixen un 2,6%. D'altra banda, els preus de les exportacions registren un increment del 14,7% en relació amb l'any anterior. Respecte al mes anterior, els preus de les exportacions tenen una caiguda del 0,5%.



Segons les dades d'Estadística, si s'analitzen les importacions per grups d'utilització els preus dels béns de consum han tingut una variació positiva del 5,3%. En el mateix període, els preus dels béns de capital han crescut un 7,9% i els intermedis experimenten una variació negativa del 9,5%. Respecte al mes anterior, s'observa una variació positiva en els preus dels béns de consum de l'1,9% i els intermedis han experimentat un increment del 5,4%. Per la seva banda i respecte al mes de gener, els béns de capital descendeixen un 3,8%.



Si tenim en compte l'evolució dels preus de les importacions al mes de febrer, segons la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), tenim que la majoria de productes tenen variacions percentuals negatives en els seus preus. Dins d'aquesta classificació destaquen combustibles, lubricants minerals i productes similars (-15,8%); articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria (-5,6%) i begudes i tabac (-2,9%). Per la part positiva, destaquen olis, greixos i ceres, d'origen animal i vegetal (un 30,6% més) i maquinària i equips de transport (11,1% més).



Pel que fa al preu de les importacions agrupades per zones geogràfiques, és a dir, segons el país o agrupació geogràfica d'on provenen els productes, durant el febrer el preu de les importacions originàries d'Espanya cau un 3,8%, el de França creix un 5,2%, la resta de la Unió Europea i Regne Unit augmenta un 11,7% i de la resta del món incrementa un 6,8%.



Si ho comparem amb el passat mes de gener, cal destacar el descens dels preus dels productes provinents de la resta del món, amb una disminució del 12,2% i l'increment del preu dels productes originaris de França amb un increment del 3,9%.