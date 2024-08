Publicada la versió en català de l'Acord d'associació

El text de l’Acord d’associació ja està disponible en català. Després de les darreres setmanes de treball intens en la traducció, les persones interessades poden consultar el document en la llengua oficial del Principat a l'apartat de publicacions del web www.andorraue.ad.

Aquest procés de traducció s'ha estructurat en dues fases. En aquesta primera fase, la ciutadania ja té accés a la major part del document, incloent l’Acord marc, els protocols generals, el protocol bilateral entre Andorra i la UE, les declaracions i l'annex VIII, el qual desenvolupa la normativa sobre la lliure circulació de persones. La segona fase, actualment en curs, se centra en la traducció de la resta d'annexos, els quals actualment estan disponibles en anglès, però es preveu que estiguin traduïts al català en les properes setmanes.

La traducció del text al català ha estat sotmesa a una rigorosa revisió tècnica i jurídica per part d’Andorra, amb l'objectiu de garantir una interpretació precisa i adequada. Paral·lelament, els Estats membres de la UE estan revisant el document i enviant les seves observacions a la Comissió Europea per poder disposar d'un text oficial definitiu. Aquestes modificacions, que busquen millorar i clarificar el text, no alteren l’essència de l’Acord negociat entre la Comissió Europea, Andorra i San Marino. Un cop completat aquest procés, i incorporades les propostes de millora a la versió catalana, aquesta també serà considerada una versió autèntica.

Cal recordar que el passat mes d'abril es van fer públics els 14 documents que conformen el text oficial de l'Acord d'associació, en anglès. La Comissió Europea va donar el vistiplau al text després de la revisió tècnica i jurídica per part d'Andorra i San Marino, permetent així que els 27 estats membres de la UE comptessin amb la publicació íntegra del document. Les traduccions a les llengües oficials de la UE i al català ja han començat, amb previsió d'estar enllestides a l'estiu.

Els diversos estudis de l'impacte de la negociació

El passat mes de març, el grup parlamentari Andorra Endavant (AE) va encarregar un estudi d'impacte sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea al bufet Gide. Aquest informe va ser presentat en un acte al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, el qual va reunir prop de 400 persones. La presentació va estar liderada per la presidenta de la formació, Carine Montaner, i va comptar amb la participació destacada de Benoit Le Bret, un expert en dret europeu amb una llarga trajectòria a la Comissió Europea i actualment associat resident a l'oficina Gide de Brussel·les.

Le Bret va exposar que, des d'un punt de vista jurídic, l'Acord introduiria diversos canvis respecte a la situació actual d'Andorra. Tot i que Andorra ja té acords importants amb la UE i utilitza l'euro com a moneda oficial, l'Acord implicaria, per exemple, l'acceptació de la prevalença del Tribunal Europeu sobre el dret andorrà. Això significaria que si una norma andorrana fos considerada contrària a la normativa europea, Andorra podria veure's obligada a modificar la seva Constitució, un fet que Le Bret va qualificar com a "risc petit però de grans conseqüències".

En relació amb la lliure circulació de persones, l'informe de Gide va destacar que, amb l'Acord, Andorra perdria la capacitat de denegar residències basant-se en els antecedents penals dels sol·licitants, una pràctica que actualment és possible. Segons Le Bret, aquest canvi és un dels més significatius i podria tenir un impacte important en la política migratòria del país.

Pel que fa a la fiscalitat, un tema que va generar molt interès entre els assistents, Le Bret va aclarir que, tot i que l'Acord no implicaria canvis directes en l'impost sobre la renda (que seguiria al 4,5%) ni en la fiscalitat indirecta, hi ha alguns aspectes que podrien generar dubtes. En particular, va mencionar que els estats membres de la UE podrien aplicar el seu IVA als productes andorrans, cosa que podria afectar indirectament l'economia del país.

D'altra banda, el passat 16 de juliol es va presentar un altre estudi, presentat per l'AR+I, el qual analitza l'impacte potencial de l'Acord d'associació en l'economia del país. L'estudi, que va utilitzar 28 variables basades en dades del Govern andorrà i projeccions de l'OCDE, va permetre fer una anàlisi detallada dels efectes sectorials a cinc, 10 i 25 anys vista.

Segons els resultats, els sectors econòmics es podrien dividir en tres grups: aquells que experimentarien guanys tant a curt com a llarg termini, aquells amb pèrdues inicials però amb una recuperació eventual, i finalment, sectors que podrien patir pèrdues a llarg termini. Tot i un optimisme general sobre el futur econòmic del país, l'informe també assenyala que els comptes públics podrien deteriorar-se a curt termini, abans de veure una recuperació gràcies a l'augment dels salaris i de l'ocupació.

Per dur a terme l'anàlisi, s'ha utilitzat el Model d'Equilibri General Aplicat (MEGA), una metodologia àmpliament emprada per grans institucions financeres. Aquest model ha permès replicar l'economia andorrana i les seves relacions amb la UE, proporcionant una visió detallada de les conseqüències econòmiques que podria tenir l'Acord. Tot i això, l'estudi reconeix les limitacions del model, ja que no pot quantificar aspectes que són difícils de mesurar.

Així mateix, a principis d'aquest mes la mateixa entitat també va presentar un nou estudi de la mà del seu director, Joan Micó, el qual revela els ajustats resultats de l'opinió pública sobre l'Acord d'associació. Segons les dades recents facilitades, gairebé el mateix percentatge d'andorrans està a favor (41%) que en contra (39%) de l'acord. L'enquesta també destaca que un 90% dels habitants andorrans són conscients de l'Acord, una xifra que ha crescut significativament respecte fa sis anys, quan només el 60% n'estava al corrent. En el cas dels residents estrangers, el 80% han sentit a parlar de la negociació, tot i que un 22% encara la desconeix.

El principal avantatge percebut per la població andorrana és la lliure circulació de persones i la mobilitat laboral, seguida de l'obertura econòmica i la inversió estrangera. Tanmateix, aquesta mateixa lliure circulació també es veu com el principal inconvenient, amb preocupacions sobre la política migratòria i la sobirania del país.

A més, tant andorrans com no andorrans creuen que l'acord tindrà un impacte "molt gran o bastant gran" en la vida de la població. Malgrat això, una part significativa dels enquestats considera que el Govern ha comunicat els aspectes de l'acord de manera "regular", posant de manifest la necessitat de més informació i debat públic.