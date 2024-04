El text oficial de l'Acord d'associació ja es pot consultar en anglès

Avui a la tarda s'han fet públics els 14 documents que conformen el text oficial de l'Acord d'associació. Aquesta primera entrega està disponible en anglès i es pot consultar clicant en aquest enllaç i a través de la pàgina web andorraue.ad.

Tanmateix, la Comissió Europea ha acceptat el text després que hagi finalitzat la revisió tècnica i jurídica del document per Andorra i San Marino. D'aquesta manera, els 27 estats membres de la UE ja compten amb la publicació íntegra del document. Així, les traduccions a les llengües oficials de la Unió Europea i al català s'han iniciat i l'Executiu espera que estiguin llestes a l'estiu.

Cal destacar que el cap de Govern, Xavier Espot, viatjarà a Brussel·les el pròxim 7 de maig per donar comptes d'aquest pas, a més de treballar en la consulta vinculant a la ciutadania, prevista pel 2025.

REUNIONS DE POBLE PER RESPONDRE DUBTES

Respecte a les accions que s'estan preparant per donar resposta als diferents dubtes que la publicació íntegra del document pugui suscitar, es mantindran, durant les pròximes setmanes, un seguit de reunions de poble obertes a la ciutadania. La primera reunió se celebrarà el 9 de maig a Encamp i la voluntat és celebrar un total de dues sessions a la setmana en diferents parròquies per poder acostar de primera mà i a tot el territori les implicacions de l’acord. La setmana que ve està previst poder anunciar tot el calendari de les reunions, les ubicacions i l’horari, i se’n farà la difusió necessària perquè tota la ciutadania pugui decidir quina data li escau millor per assistir-hi.