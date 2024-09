Petició de l'error invencible en el cas CBD en un context de venda regular al país

La defensa d'un jove acusat de tràfic de drogues per intentar introduir productes CBD al país ha presentat una qualificació provisional al Tribunal de Corts en què sol·licita l'aplicació de l'article 15 del Codi Penal. Aquest article, que preveu l'exclusió de la responsabilitat penal per error invencible de prohibició, és central en l'estratègia defensiva.

L'advocat defensor, Alfons Clavera, ha argumentat que l'error invencible que demana aplicar es basa en tres motius principals: "El primer motiu és que quan es va comprar el producte comissat va ser a Espanya, i en aquest país es compra lliurement el producte"; el segon, perquè "hi ha botigues aquí que a l'hora de tot el procés estàvem venent també aquest mateix producte a Andorra", mentre que el tercer motiu és que "ell consumia per la seva epilèpsia, per la seva patologia". Aquestes afirmacions intenten demostrar que l'acusat no tenia coneixement de la prohibició d'aquests productes al Principat.

El cas es remunta al moment en què el jove va ser detingut a la frontera del riu Runer mentre intentava entrar al país amb productes CBD. Segons la defensa, la substància comissada és CBD amb un contingut inferior al 0,30% de THC, fet que ha estat confirmat per informes pericials. Aquest detall és fonamental perquè, segons la normativa, el CBD amb nivells tan baixos de THC no hauria de ser considerat com una droga il·legal. A més de ser un producte que "amb aquest percentatge de THC, el producte incautat no té efecte psicotròpic i no provoca dependència", manifesta el text. Per altra banda, Clavera apuntala que "l'OMS considera que amb aquest percentatge del 0,30% de THC aquest producte no es pot considerar una substància addictiva".

A més, l'acusat sosté que utilitzava el CBD com a part del seu tractament mèdic per a l'epilèpsia, una patologia que pateix des de fa temps. Aquest fet està recolzat per un informe mèdic recent que certifica la seva condició i l'ús terapèutic del CBD. "Un metge especialita en neurologia és el que diu que ell pateix una epilèpsia i és el que justifica que té aquesta patologia", sosté l'advocat defensor. Per aquest mateix motiu, demanen els informes amb la finalitat de "justificar les peticions successives de llibertat", ha explicat Clavera.

La defensa també ha remarcat que, des de l'any passat, es constata la venda continuada de productes CBD a Andorra, fet que reforça l'argument que l'acusat no podia saber que la seva possessió era il·legal. Aquesta situació genera un debat sobre la claredat de les lleis en matèria de CBD al Principat i la seva aplicació pràctica.

10 testimonis clau

En la qualificació provisional presentada, Clavera ha proposat un llistat de 10 testimonis per declarar sobre els fets i la situació de l'acusat. Aquests testimonis podrien aportar informació clau sobre la compra del producte, la seva utilització i la percepció general de la seva legalitat tant a Espanya com a Andorra. "El tribunal ha de decidir si aquestes proves que nosaltres hem proposat s'accepten o no", ha indicat Clavera, subratllant que la decisió està pendent de resolució per part del tribunal.

Quant al recurs d'empara presentat davant el Tribunal Constitucional, Clavera ha confirmat que "està acceptat, estan fetes les conclusions, i pendent de sentència". Segons ha explicat l'advocat, s'espera que es coneguin novetats sobre el cas properament, possiblement després de la festivitat de Meritxell.

Aquest cas planteja qüestions importants sobre la regulació del CBD a Andorra i la interpretació de les lleis relatives a la seva comercialització i ús. La defensa i la família de l'acusat mantenen que s'ha d'aplicar l'error invencible de prohibició, el qual exclou la responsabilitat penal, insistint que el jove no tenia coneixement de la prohibició del producte a Andorra i que actuava de bona fe, basant-se en l'ús legítim del CBD per raons mèdiques.