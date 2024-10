Escoriza argumenta la petició: "Ara mateix som un coll d'ampolla"

Una trentena de treballadors més, aquesta és la petició que ha traslladat la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) al Consell d'Administració amb la finalitat de millorar el funcionament dels serveis que ofereix la parapública. El director de la CASS, Josep Escoriza, ha explicat aquest divendres als micròfons de RTVA que la petició és el resultat d'una anàlisi acurada de "cadascun dels departaments de l'entitat" per saber "quants professionals necessiten per millorar els processos de forma automàtica". A partir d'aquí i amb les dades obtingudes, Escoriza ha matisat que "amb els números i la creació de nous oficis que van sorgir de l'anàlisi, vam fer la petició a Govern". El director de la parapública ha manifestat que amb el personal actual no s'arriba a donar resposta a tots els serveis que donen i els processos gestionats per l'entitat: "Ara mateix som un coll d'ampolla". Escoriza no ha volgut donar més detalls de la petició traslladada, però ha exposat que "serem molt exigents amb Govern per tal de complir aquesta automatització".



D'altra banda, en ser preguntat pel cas de les pensions d'invalidesa, Escoriza ha ponderat que "continua judicialitzat" i ell continua dins la causa: "Si surt que soc culpable, jo mateix m'he de pagar l'advocat", al moment d'exposar que el seu càrrec com a director fa que la investigació l'inclogui a ell. Segons el director, "no es pot jutjar una entitat sense acusar a una persona física", afegint que, "quan em vaig assabentar del que estava passant amb les pensions d'invalidesa, vaig pensar que s'havia de tancar l'aixeta immediatament", ha explicat.

Tanmateix, el cas va veure la llum arran d'una pensionista que va denunciar a la CASS irregularitats en el cobrament de la seva pensió d'invalidesa, establerta per l'article 172. Després d'una investigació, la direcció de la CASS va informar el Consell d'Administració el juliol de 2023 sobre la situació i va proposar un procés de regulació automatitzat. A l'agost, es va informar Afers Socials, i a l'octubre es van presentar les conclusions pertinents. Després de diverses reunions, es va decidir que un despatx d'advocats analitzaria les modificacions legals necessàries. Finalment, es va encarregar un informe forense a Deloitte per investigar les irregularitats. El deute "involuntari" derivat de la falta de regularització de les pensions d'invalidesa en els últims tres anys ascendeix a 1,5 milions d'euros.



Respecte als casos en què la població es pot aprofitar dels serveis de la parapública, Escoriza ha declarat que "el sistema de la CASS funciona adequadament, tot i que sempre poden haver-hi excepcions". Rebutja la percepció generalitzada que "hi ha persones que s'aprofiten de la CASS", assegurant que "no és el cas". Quan es detecten irregularitats, especialment en persones a l'atur, "s'inicia immediatament el procés corresponent per corregir-les". El director també ressalta la bona col·laboració amb els col·legis professionals, als quals "es comuniquen les incidències perquè puguin actuar de manera conjunta".

