La Creu Roja vol impulsar un «telèfon de l’esperança»

La Creu Roja andorrana té en cartera de cara al 2018 projectes, amb els quals, tal com explica el director general de l’ONG, Jordi Llansó, volen «adaptar-se a les necessitats» actuals de la població, ja que tal com recorda, aquestes són canviants amb el temps. D’aquesta manera, volen posar en marxa un telèfon de l’esperança i ampliar el servei d’atenció domiciliària perquè les persones el puguin fer servir fora de casa. A més, conjuntament amb el Govern, es treballa per posar en marxa el servei de trobada familiar. La subhasta d’art que la Creu Roja organitza aquest dimecres a les 19.30 hores a la seu central de MoraBanc servirà, en part, per recaptar diners per tirar endavant aquests projectes i per finançar els que ja tenen en marxa.



Així, una de les iniciatives en la qual es treballa és que el servei de teleatenció domiciliària que ara com ara ofereix la Creu Roja arribi més enllà del domicili. A més, també caldrà un canvi de centraleta. Des de l’ONG pretenen que aquest nou servei es posi en marxa l’any que ve. D’altra banda, i a iniciativa del Govern, es treballa per posar en marxa el servei de trobada familiar, especialment pensat per a famílies amb separacions conflictives.



La subhasta benèfica d’obres d’art i antiguitats d’aquest dimecres a la tarda servirà, per tant, per poder donar un impuls a aquestes iniciatives.