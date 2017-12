La nova executiva busca un candidat de «consens» per DA

Demòcrates per Andorra va escollir ahir la nova executiva que estarà liderada com a president per Eric Jover, a qui acompanyaran com a secretari general Esteve Vidal; secretària d’organització, Roser Suñé, les dues vicepresidentes Esther París i Ester Vilarrubla; i Marc Ballestà i Daniel Mandicó com a secretaris de comunicació i de relacions internacionals, respectivament. Tal com van posar en relleu, el repte principal d’aquesta nova executiva serà la de buscar un candidat «de consens, que uneixi i que abraci el màxim de sensibilitats possibles», i que pugui ser votat de manera unànime per un congrés, tal com va destacar Vidal. Per aquest motiu una comissió especialment creada per aquest objectiu començarà a treballar aquest mes per trobar aquesta persona.



El que es pretén, tal com va remarcar el ministre d’Educació, és que es pugui acabar el procés amb un sol candidat sobre la taula i que reuneixi les màximes garanties possibles, independentment de les persones que hi hagi en aquesta cursa per ser candidat. De fet, Vidal va destacar que tenen la intenció de treballar d’una manera «ordenada» i «consensuada». Quant al termini, Vidal va concretar que la feina de la comissió no s’ha d’eternitzar i, per tant, «en breu» hi hauria d’haver un candidat tenint en compte que «és important que es pugui presentar el més aviat possible».



El nou president demòcrata va reconèixer que serà complicat trobar una persona per substituir Toni Martí, que «ha marcat i marca la política del país» i més perquè ha tingut el lideratge en «temps complicats». Així, va concloure que comptar amb algú amb «tant de consens» com Martí «costarà» però s’ha mostrat convençut que es trobarà un bon perfil.



Durant el congrés extraordinari de DA celebrat ahir (i al qual van assistit un centenar de persones) també s’ha fet un petit canvi en els estatuts, a recomanació del Tribunal de Comptes, de tal manera que una persona que no pagui en dos exercicis seguits passarà d’afiliat a simpatitzant. També es va incidir en què es vol fomentar la comunicació i la transparència del partit, i per aquest motiu, entre d’altres, s’impulsarà una nova web i també es treballa en un codi deontològic, del qual ja hi ha un primer esborrany. També han posat sobre la taula la creació d’una nova comissió d’excàrrecs electes que serà presidida per Carles Torralba.



Durant el congrés, Vidal va posar en relleu les reformes que s’han encarat aquests anys des del Govern i n’ha destacat, sobretot, que l’índex d’atur sigui ara el més baix des del 2008 i ha conclòs que el repte és que les dades macroeconòmiques que «avalen» el que s’ha fet fins ara es traslladin en una millora de les economies domèstiques.



El congrés el va concloure Martí, que va destacar que ha estat una legislatura «extremament dura» en la qual han hagut de fer front a la crisi econòmica i també a «moments duríssims» en què s’ha atacat els membres del Govern. Va finalitzar dient que «queda un any de feina» i que no hi ha «predestinat» cap candidat a substituir-lo.