Com es viu el present?

Hi ha un home, el Sergi Torres, que assegura que la gran majoria dels éssers humans no saben viure el present. I potser no és algú famós com Messi, Isabel II o el Papa Francesc, però no li falta raó en el seu discurs: «Falta comunicació. L’hem perdut. No ens mirem perquè pensem les nostres coses, estem amoïnats intentant solucionar la nostra vida sense adonar-nos que està passant ara mateix. Pensem en un moment perfecte que no arribarà mai i això ens frustra l’instant present». Vet aquí.

Torres és el darrer convidat per Marc GG, l’associació que ofereix ajuda mútua davant una pèrdua. Ahir, va oferir una xerrada al Comú d’Escaldes que va omplir la sala d’actes amb més de 50 persones. No deixa indiferent. Nascut a Barcelona, era el típic jove que, complint amb les directrius de la societat, va estudiar una carrera –fisioteràpia–a la qual s’hi va dedicar durant deu anys. Fins que un dia va dir prou, ho va deixar tot i es va dedicar tres anys a «escoltar la meva crida interna». Perquè segons creu, no vivim la vida. «La majoria sobreviu».

I és curiós, perquè ofereix xerrades, però a l’inici de la d’ahir va estar assegut a una cadira a l’escenari durant un parell de minuts llargs. Tothom en silenci. Fins que la gent comença a inquietar-se. «Això demostra que no sabem gaudir dels moments. Vivim en un món que no entén d’expectatives i nosaltres les hem creat», sosté.

I quines? «Els problemes». En cas d’una pèrdua –justament allò que dona sentit a l’associació Marc GG– però en altres menys doloses com que el fill ha suspès. «Enlloc de viure el present, pensem en els problemes. I la vida és més senzilla que això. Hem d’aprendre a sentir les emocions, les bones i dolentes, només així sabrem conviure amb els problemes».

I té la fórmula, no es pensin. De fet sosté que la tenim davant els nostres ulls. «Els nens. Viuen tot i amb tanta intensitat que nosaltres li diem quiet, calla...». No seguim el seu ritme però Torres és ben clar: «Ells sí que saben viure el present».