Presó sense fiança per a l'andorrà detingut per l'agressió sexual a la Seu

El Jutjat d'instrucció número 2 de la Seu d'Urgell ha decretat presó provisional sense fiança per a l'home andorrà de 21 anys per la seva presumpta implicació en l'agressió sexual múltiple a una noia de 19 anys a la Seu. El jutge ha pres la decisió després d'haver pres declaració al noi, que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra dilluns al vespre. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual.