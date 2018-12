Cinc residents i un veí de la Seu, pressumptes agressors sexuals d’una noia

El col·lectiu Dones Feministes Alt Urgell, juntament amb Huldra i Arran Alt Urgell, va denunciar a les xarxes socials que el passat 24 de desembre una noia va patir una agressió sexual per part de cinc joves residents a Andorra i un altre veí de la Seu. Segons van confirmar els Mossos d’Esquadra, aquest darrer, de 19 anys, va ser detingut i va passar a disposició judicial quedant finalment en llibertat. Amb tot, el cas segueix obert i no es descarten noves detencions.



Segons el comunicat publicat per les associacions, els fets haurien passat durant la nit al complex d’oci nocturn La Murga, a la capital urgellenca, i «a poc a poc s’està identificant els autors». Un d’ells, seria membre del grup de música trap Traptor Amarillo, que precisament el dia 31 tenia programada una actuació al mateix local per celebrar el Cap d’Any. En el mateix comunicat s’assegurava que el presumpte agressor no va participar en el concert i que se li va denegar l’accés al local.

Els fets

Segons va poder saber aquest rotatiu, la noia va denunciar l’agressió l’endemà, 25 de desembre, i immediatament els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació. Els agents encarregats del cas van anar a la discoteca a reconstruir el succés i a prendre declaració als treballadors. Tal com es va informar, els sis joves haurien realitzat tocaments a la víctima sense el seu consentiment. Segons els Mossos d’Esquadra, el passat divendres, dia 28, es va detenir el noi de la Seu, que va quedar en llibertat després de passar a disposició del jutge instructor.



L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va confirmar els fets a EL PERIÒDIC, però no desvelar detalls, per respecte tant a la investigació policial com a la justícia. La Policia andorrana, per la seva banda, de moment no té coneixement del cas. Amb tot, fonts properes al cos van informar que si finalment els residents són citats a declarar i es neguen a fer-ho als jutjats de la Seu, Andorra podria rebre una petició per via de comissió rogatòria com es fa habitualment.



A l’espera que es resolguin els fets, des dels tres col·lectius denunciants han aprofitat per «assenyalar la societat patriarcal», que consideren que els «criminalitza i permet que la (in)justícia protegeixi dia a dia els agressors, deixant la víctima qüestionada totalment», i han dit que seguiran «denunciant agressions tant en espais d’oci com en el dia a dia». H