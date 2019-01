Objectiu: doblar el bàsquet femení a Andorra

Andorra s’ha sumat a la campanya de la FIBA Her world, her rules, que servirà per reivindicar l’esport femení. En aquesta iniciativa hi participen 18 federacions d’Europa, entre elles l’andorrana. En aquest sentit, segons Manel Fernández, president de la FAB, «l’objectiu és doblar el nombre de joves federades i passar de les 20 actuals a les 40» i per tant, que el MoraBanc Andorra pugui tenir un equip femení en cada categoria.

Així mateix, la federació buscarà la fidelització d’elles i d’aquesta manera, totes les participants gaudiran d’un entrenament setmanal amb el Bàsquet Club Andorra o el Bàsquet Club Escaldes, beques per participar en tots els campus de la federació i se’ls pagarà la llicència del primer any.

En total, el cost d’aquesta iniciativa serà de 8.000 euros i la meitat l’abonarà la FIBA. «L’objectiu, quan s’acabi el 2019, és doblar les federades i, si no ho aconseguim, aquesta campanya naixerà i morirà a final d’any», assegurava Jaume Tomàs, director tècnic de la FAB. Aquesta iniciativa comptarà amb les jugadores i mestres Alba Pla i Eva Vilarrubla com ambaixadores.

Som una federació petita però aquesta iniciativa ha vingut per quedar-se. Avui fiquem la primera pedra, volem trencar els tòpics i els estereotips del bàsquet i l’esport femení», sentenciava Tomàs.