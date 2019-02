El Col·legi d’Advocats aposta per remunerar «simbòlicament» el degà

La degana del Col·legi d’Advocats d’Andorra, Sophie Bellocq, va anunciar ahir que proposarà que es retribueixi econòmicament al màxim responsable del col·lectiu. Aquesta remuneració, però, serà «molt simbòlica», va detallar, ja que l’objectiu de la iniciativa és «reconèixer la feina que fa i donar-li prestigi». La iniciativa es votarà en la pròxima assemblea del col·legi.



Bellocq va explicar que en els últims anys la figura del degà ha incrementat «substancialment» les seves funcions i responsabilitats, «fins al punt d’haver de dedicar-li més de mitja jornada», va precisar. En aquest sentit, va reconèixer que aquest càrrec li ha fet «perdre diners» perquè no li ha pogut dedicar el «mateix esforç i temps» al seu despatx professional. «No me’n penedeixo, ho he fet sense cap contrapartida a canvi», va explicar, a la vegada que va indicar que la retribució serà «tan minsa» que no igualarà les pèrdues que «tenen els advocats que dediquen el seu temps i feina al Col·legi». Per això, «i com fan molts altres països», creu que s’ha de «compensar» la feina d’aquesta figura.

La degana, a més, va negar que el col·legi tingui problemes econòmics i dificultats per renovar els seus càrrecs directius.