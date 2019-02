Les llicències de futbol continuen sent majoria

Per edat, durant la temporada 2017-2018 s'han registrat 3.030 llicències corresponents a majors d'11 anys (34,4%), 2.082 a menors d'entre 11 i 14 anys (23,6%), 1.075 a persones d'entre 15 i 17 anys (12,2%) i 2.623 a persones més grans de 18 anys (29,8%).

Pel que fa als esports col·lectius, destaquen les 3.483 llicències de la Federació Andorrana de Futbol, mentre que en els esports individuals, la federació que engloba una quantitat més elevada de llicències és la Federació Andorrana d'Esquí, amb un total de 1.088. Si es fa un desglossament per sexe, s'ha constatat una presència majoritàriament masculina amb un total de 6.612 llicències, el que representa un 75,1% del total. Per la seva banda, el sexe femení representa el 24,9% restant amb un total de 2.198.

Per El Periòdic

