Clavera irromp als comicis generals amb una nova candidatura nacional

Els moviments preelectorals no cessen ni per uns ni per als altres. Quan tothom donava per fet que com a molt els votants podrien escollir entre set llistes nacionals –DA, PS, L’A, terceravia, SDP a l’espera d’Andorra Sobirana i Podem–, Alfons Clavera ha irromput a l’escenari polític amb l’anunci d’una nova candidatura –la que podria ser la vuitena. L’exliberal escaldenc va assegurar ahir disposar dels 14 noms per confeccionar la llista i també dels suplents i va anunciar que la seva número dos serà una dona de Sant Julià de Lòria: Raquel Fernàndez López, de 42 anys i comptable i coach de professió, l’acompanyarà en el projecte.



De moment, la nova formació encara no vol avançar més detalls a l’espera de definir el lloc que ocuparà cada persona a la llista i d’acabar de tancar el programa electoral, amb el qual asseguren que ja estan treballant. Per ara, es defineixen com una candidatura de «centre-dreta però que impulsarà polítiques d’esquerres». De centre «però sense acomodar-nos», especifiquen, ja que la idea és defensar «posicionaments més conservadors» així com «els valors d’andorranitat», però sense renunciar a «polítiques socials més lligades al que es coneix com a ideologia d’esquerres». A nivell econòmic, tenen clar que «cal defensar la petita i mitjana empresa». Sobre Europa, treballen amb «propostes interessants», mentre que sobre l’avortament no van voler desvetllar res malgrat desvincular el projecte de l’associació pro-vida que Clavera estaria impulsant amb Simó Duró.

Del comitè liberal a cap de llista

Cal recordar que Alfons Clavera era fins fa un mes militant de Liberals d’Andorra i membre del comitè parroquial d’Escaldes-Engordany. Les seves diferències sobre el posicionament del partit amb l’avortament, però, van forçar la seva marxa. Poques setmanes després, l’advocat de professió, de 51 anys, torna a l’escenari polític decidit a encapçalar una llista nacional.