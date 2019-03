El Sax Fest s’obre portes de la mà del concurs Maria Canals

El Sax Fest continua fent passos per la seva internacionalització i per mirar de consolidar el seu lloc entre els festivals musicals amb més anomenada. En aquest sentit, el director artístic del Sax Fest, Efrem Roca, es va mostrar orgullós de poder anunciar l’acord de col·laboració assolit amb el prestigiós festival de piano Maria Canals amb l’objectiu de fomentar la presència dels guanyadors de cada un dels certàmens en un i altre festival. Així, segons va explicar Roca «un dels guanyadors del Maria Canals farà un concert amb un dels nostres guanyadors a Barcelona i a la inversa».

Confiança

Del certamen català es va destacar el seu prestigi i els 64 anys de trajectòria, fet que a l’hora de col·laborar els ha servit per «obtenir informació i que se’ns obrissin portes que d’entrada semblaven molt tancades», va exposar Roca. Segons el director del Sax Fest, per poder arribar a un acord amb el Maria Canals «o som amics o no ho fem tan malament. Amics no ho érem, per tant, penso que ho fem bé». Des del seu punt de vista el conveni esdevé «una mostra de confiança que en la música no sempre es dona» a més de qualificar-ho com «un pas importantíssim» per al Sax Fest.



L’altre punt que es va destacar en la presentació del festival andorrà, que es durà a terme del 13 al 20 d’abril, és la sol·licitud feta per poder ingressar a la Federació Mundial de Concursos Internacional de Música. Un ingrés que s’hauria d’oficialitzar durant el mes de maig en el marc de l’assemblea que es farà a Suïssa. «Tenen 123 concursos repartits per tot arreu i nosaltres seríem el primer concurs de saxo, per tant, estan súper interessats», va assegurar Roca.



Segons l’organitzador del Sax Fest aquest pas suposarà «un segell de qualitat i confiança per a la resta del món». I com que el cap d’Efrem Roca no deixa de pensar en nous projectes, ja té en ment la possibilitat de crear la Federació Mundial de Concursos de Saxo, «que no existeix». una idea llançada a l’aire, «engrescadora», que veu factible i que creu que permetria «unir i bellugar el sector».

Noms

Malgrat que ahir encara no es va fer la presentació del cartell complet, Efrem Roca va destacar la participació de saxofonistes de renom com Claude Delangle, Jean-Denis Michat.



En total hi haurà 150 congressistes, entre els quals 60 aspirants al concurs i 30 docents. De fet, Roca va destacar «l’explosió» del concurs, ja que s’ha ampliat en deu places i tot i així hi ha qui s’ha quedat sense inscripció. Un fet que atribueix «a la feina ben feta» que ha comportat que, com va dir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, mig en broma: «si no guanyes a Andorra no ets ningú».



Marsol que va reiterat l’aposta pel festival anunciant un increment de 10.000 euros en l’aportació econòmica comunal, arribant als 28.000 euros. «És un privilegi acollir el festival i per a nosaltres és important ser una de les capitals del saxo», va manifestar la mandatària, afegint que contribueix a «fer país a l’exterior i també repercuteix en l’àmbit intern permetent la vertebració de persones unides per la cultura i la música».



La ministra de Cultura en funcions, Olga Gelabert, va anunciar la firma d’un conveni de tres anys de durada que consolida la subvenció de 18.000 euros que aporta el Govern als quals s’hi sumen 10.000 euros procedents d’Andorra Turisme. «Amb Andorra Turisme hi ha una projecció a l’exterior per fer que Andorra es conegui dels del punt de vista musical», va indicar.