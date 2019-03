Despertar d’un somni

Guanyar. Aquesta era l'obligació d’ahir per continuar amb el somni europeu forçant una tercera ronda de les semifinals a Berlín. Però no es va poder. Ja feia dies que el MoraBanc Andorra feia història a l’EuroCup. L’objectiu a principis de temporada era arribar al Top-16 i era inimaginable jugar una semifinal. De fet, fins ahir, el conjunt del Principat no havia perdut cap partit de la competició europea a casa. I va passar en un duel on el veritable protagonista van ser els tirs lliures: 35 per al MoraBanc i 26 per a l’Alba de Berlín.

L’equip local va començar el partit amb força malgrat que els alemanys es van endur el salt inicial i van anotar la primera cistella. Jelinek encistellava un triple i posava per davant al MoraBanc. Durant els primers minuts de partit, els tricolors estaven lleugerament per sobre del rival. S’aconseguien avantatges de tres punts i, quan Skima establia el 9-9, Albicy tornava a donar oxigen amb un triple. Els d’Ibon Navarro estaven fent una bona feina defensiva i els de Berlín es veien forçats a intentar anotar des de la pintura mentre que en la primera ronda van dominar els llançaments des de la línia de tres. Tot i això, els visitants es posaven per sobre, però el MoraBanc els seguia de prop. Jordan començava a destacar forçant faltes dels rivals, que serien importants al final del partit i dos tirs lliures de Shurna feien arribar al final del primer quart amb un 23-25 a l’electrònic.

El segon temps començava amb dos triples. El primer: del rival. El segon, d’Albicy, a qui sembla que bufar espelmes l’ha fet recuperar la seva millor versió després d’uns dies a segon pla. El partit es convertia en un estira i arronsa i el MoraBanc aconseguia posar-se a només un punt per sota. El Poliesportiu somiava i cridava «Sí, se puede», però els berlinesos agafaven embranzida i assolien un parcial d’1-9, establint així la màxima diferència del partit (33-46). Abans de la mitja part, Albicy, Upshaw i Jordan van intentar retallar distància però els jugadors anaven al vestidor després d’un triple de l’Alba en els darrers quatre segons del quart i amb un 42-51 al marcador. Nou punts.

La represa començava amb una cistella rival i un Jerome Jordan que en els primers minuts anotava set punts tot soli aconseguia retallar la distància a quatre punts. Jelínek l’ajudava amb un triple i després amb dos tirs lliures que feien que el MoraBanc tornés a estar per davant, encara que fos només per un punt. Però Jelínek cometia una falta personal i dos tirs lliures de l’Alba tornaven a posar els tricolors per sota, ara ja pel que quedava de partit perquè els visitants aconseguien un parcial d’1-13 i establien el 55-66. Luz i Upshaw intentaven retallar distàncies amb un triple però es posava el punt final al tercer quart amb un sentiment de déjà-vu: els alemanys anotaven un altre triple (62-73).

Començaven els últims deu minuts de partit i els d’Aíto se sentien còmodes des de la línia de tres. Però no eren els únics que estaven fins des dels 6,75 metres. Albicy en feia tres de seguits i retornava l’esperança (80-83). Però un tir lliure de Diagne i dues cistelles dels alemanys sentenciaven el 81-87.

El pròxim partit és demà contra l’Herbalife Gran Canària i, en els cinc duels disputats al Poliesportiu d’Andorra, mai no han aconseguit guanyar el MoraBanc. D’altra banda, el conjunt del Principat s’ha emportat 10 dels 11 matxs com a visitant. En aquest enfrontament podria debutar Landing Sanè, que va fitxar dimarts fins al final de la temporada.

El vestidor

IBON NAVARRO: «Cal acceptar quan el rival és millor»

«Crec que als esports s’ha d’acceptar quan el rival és millor que tu. I el rival ara és millor que nosaltres», destacava el tècnic del MoraBanc. «Ho ha estat aquesta setmana i han arribat millor a la sèrie del que ho hem fet nosaltres», afegia. Tot i això, Navarro va apuntar que «hem fet un excel·lent treball defensiu i en el rebot, encara que ens hagin tornat a guanyar per dos rebots ofensius com ja va passar la primera vegada».

JEROME JORDAN: «M’he adaptat millor a l’equip»

«Ha estat un partit molt dur però hem lluitat fins a l’últim minut, amb moltes ganes», explicava el pivot que ahir va fer una excel·lent actuació. En els últims matxs s’ha vist una bona progressió del jamaicà. «Crec que m’he adaptat millor a l’equip i em sento més a gust. Intento fer-ho el millor que puc», afirmava. De cara al partit de demà, va exposar que «és un gran partit, hem d’oblidar la derrota i anar a totes».