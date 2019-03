La federació presenta una llista de corredors molt extensa

L

a Federació Andorrana de Muntanyisme va presentar ahir el seu equip nacional i estarà format per Oscar i Marc Casal, Lluís Sanvicente, David Méndez, Jacint Vives, Carlos Fernández, Julio Rodríguez i Imma Parrilla. Com a novetat, aquest any, la llista és molt més extensa que en la passada temporada i estarà format per dos blocs, un amb els germans Casal, que competiran al més alt nivell i faran tot el circuit de les Skyrunner World Series, que aquest any és diferent i integra les ultres i les sky en un sol calendari, i un altre en el qual els corredors prendran part de les proves més importants com convidats. En aquest sentit, l’equip té com a baixa a Ferran Teixidó que es va retirar la passada temporada mentre que, com a principal novetat, després de molts anys, tindrà una integrant femenina. «Em sento molt privilegiada, això em suposa més motivació, serietat i compromís», assegurava Parrilla.

D’altra banda, la FAM també va anunciar un canvi de seleccionador i, aquest any, Fabrizio Gravina substitueix a Carlo Ferrari, que assumirà exclusivament el paper de director tècnic de l’entitat. Així, segons va explicar Ferrari, «deixo el càrrec amb molt d’orgull i satisfacció» i pren el relleu «una persona totalment integrada». «Volem continuar en la nostra línia, amb l’objectiu de millorar i que els corredors donin el mateix de si mateixos», afegia i recordava que «la temporada és molt llarga i el calendari dependrà de l’estat de forma».

Per la seva banda, Gravina va indicar que «els seleccionats ho han demostrat amb els seus resultats i amb els percentatges aconseguits». «Afrontem la temporada amb il·lusió» i «d’aquí a tres setmanes ja disputarem la primera prova, al Japó», l’Mt Awa, prova de 31 quilòmetres que es disputa a Sanjo. «És una prova molt competitiva, que motiva per la quantitat de corredors inscrits», assegurava. D’aquesta manera, després d’aquesta cursa, els germans Casals i Jacint Vives viatjaran a la Xina per disputar la Yading, a Sichuan, una cursa de 29 quilòmetres. Després, la següent cursa del calendari serà la Matheysins, a Saint-Honoré, França, de 27 quilòmetres.

Així mateix, tot l’equip competirà als Campionats d’Europa, a Livigno, al Comapedrosa i finalment, els 30 millors mundials participaran en la darrera prova del calendari, l’Sky Master, a Limone sul Garda, Itàlia, de 27 quilòmetres.