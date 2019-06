Els efectes de l’alcohol, en una xerrada al Pas de la Casa

El psicòleg i escriptor Omar El Bachiri tractarà avui (20 h) els problemes de l’alcohol en la xerrada Alcoholisme, en soc conscient?, a la sala de conferències del Pas de la Casa. L’autor de Drogas y adicciones parlarà sobre la droga que està més acceptada en la societat i de les que abans es comença a consumir. També tractarà el motiu pel qual és tan difícil deixar un estupefaent que ja ocupa el segon lloc en el llistat d’addiccions més comunes, per darrere del tabac.

«És una droga que per comprar-la no et demanen ni la documentació ni una recepta mèdica», explica El Bachiri, al contrari d’altres substàncies com els medicaments, dels quals és necessària la prescripció mèdica. Una addicció que també s’explica biològicament perquè, en tenir un gust dolç, «el cervell es pensa que és energia» i per això agrada tant. I, en el moment de deixar de consumir-lo, el cos reacciona amb «taquicàrdies, mal de pit, angoixa, depressió o diarrea». Un altre dels aspectes que El Bachiri posarà sobre la taula és el fet que «és una droga comuna a totes les addiccions».