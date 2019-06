Espot diu que el retard del GPS de la Seu és «purament tècnic»

El cap de Govern, Xavier Espot, va insistir ahir en seu parlamentària que la nova pròrroga per la implantació del GPS a l’aeroport d’Andorra-La Seu es deu «purament» a motius «tècnics» i va negar que hi hagués «cap manca de voluntat política» per part del Govern espanyol.

En aquest sentit, Espot va recalcar que en la breu reunió mantinguda fa dues setmanes a la Trobada Empresarial del Pirineu amb el ministre de Foment espanyol, Jose Luis Ábalos, aquest li va transmetre que «el GPS és una prioritat per Espanya». De totes maneres, Espot va voler posar èmfasi que «des del Govern d’Andorra continuarem vetllant perquè aquests estudis tècnics s’acabin realitzant».

«Ha de quedar clar que qualsevol demora està relacionada amb garantir la seguretat. I de moment no hi ha cap indici que ens indiqui que hi ha dificultats per realitzar aquest tipus de maniobres» va sostenir Espot, que es va mostrar «cautelós» però alhora «esperançat» amb el resultat d’aquests estudis de viabilitat en els quals tornarà a col·laborar l’Oficina Federal de l’Aviació Civil de Suïssa. «Les proves no tenen com a objectiu homologar l’aeroport, sinó autoritzar les maniobres de l’aeronaus» va sostenir Espot.

Si bé fa dues setmanes Ábalos va limitar-se a especular amb la possibilitat que de cara a la primavera del 2020 pugui estar operatiu el sistema de navegació per satèl·lit, el cap de Govern va explicar que amb l’informe es dilucidaran «els darrers aspectes pendents» i va confiar que al pròxim setembre puguin enlairar-se els vols de prova que estan programats.

En el cas que aquests fossin positius, Espot va avançar que al novembre es tancaria l’informe i al desembre aquest s’aprovaria. «Si els timings són els esperats «es podrà disposar del vol instrumental amb GPS durant el primer semestre del 2020», va exposar el cap de Govern davant les preguntes realitzades per la consellera de DA, Mònica Bonell.

Espot va recordar que a la tardor del 2018, quan semblava que s’estava a un pas de l’aprovació del sistema de GPS, es van detectar aspectes pendents, raó per la qual es va haver de contractar una empresa externa que va emetre els seus informes al febrer del 2019, en el qual s’incloïen observacions «que es van resoldre íntegrament» va comentar Espot.