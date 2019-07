França insta el Govern a equilibrar el pes de les relacions bilaterals

El pes de França al Principat ha anat a menys amb el pas dels anys i París, conscient d’aquest desequilibri en les relacions bilaterals, vol recuperar el terreny perdut. En la celebració del Dia Nacional de França, que al Principat es va avançar ahir –la festa al país veí es farà demà com és tradicional–, l’ambaixadora gal·la, Jocelyne Caballero, va instar el Govern a fer un pas endavant per recuperar l’equilibri en les relacions amb el Principat, que històricament s’han balancejat entre dels dos països veïns, i que actualment es troben més decantades cap a Espanya.

El missatge per impulsar les relacions bilaterals tenen lloc dos mesos abans de l’esperada visita del president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, que també permetrà escenificar la normalitat en la proximitat entre els dos països, i després dels estira-i-arronsa entre els dos executius per frenar el contraban de tabac. A més, recentment França també va haver de fer front a les crítiques d’alguns col·lectius tant d’Andorra com de l’Arieja per la falta d’inversions de França en els accessos per carretera, que es va veure accentuades pel tall a l’RN-22.

«Avui ens trobem amb el sorgiment d’un nou Govern, i crec que també li correspon a aquest Govern i al Parlament determinar les seves prioritats amb França», va dir Caballero en declaracions al mitjans, després del tradicional discurs que va tenir lloc als jardins de l’ambaixada francesa. Per la seva part, França vol apostar per avançar i reintroduir la seva influència al Principat per l’escletxa de l’economia a través d’inversions d’empreses franceses en l’àmbit de la transició energètica i per combatre el canvi climàtic. Caballero va explicar que hi ha una trentena de societats del sector de la tecnologia interessades a invertir al Principat en els pròxims anys, un fet que permetria nodrir les arques públiques de l’Estat.

Una dinàmica positiva

«És evident que l’economia és un punt que ha de ser important en les relacions francoandorranes», va admetre Caballero, que creu que aquest àmbit, juntament amb el del comerç, han de permetre «establir l’equilibri que és desitjat per Andorra». «Crec que hem establert una dinàmica positiva en l’àrea del Medi Ambient i veiem bé que aquesta àrea es desenvolupi de manera acompanyada», va concloure. Pel que fa al comerç exterior, les importacions procedents d’Espanya arriben fins als 70 milions d’euros, mentre que França és d’uns 15 milions.

Caballero també va admetre indirectament el pes del rol de França i, de fet, va emplaçar les autoritats andorranes a «reflexionar» sobre els «reptes» immediats, com ara «promoure la cultura i la llengua francesa» i impulsar iniciatives per donar a conèixer l’ensenyament superior francès. De fet hi ha estudis que indiquen que la llengua francès té menys presència en el dia a dia al Principat.

Accelerar les accions

Durant el seu discurs, Caballero es va referir al fet de donar un nou «impuls» a les relacions francoandorranes i va demanar «accelerar» les accions relacionades amb l’ecologia traduïdes amb «oportunitats econòmiques». La representant diplomàtica francesa va recordar que la taula de treball oberta amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per «facilitar i promoure la implicació dels actors francesos en la transició ecològica» ha permès al Principat dotar-se «d’un pla d’acció» i de «bones pràctiques».

Al mateix temps, Caballero també va fer una crida als sectors privats a fer un pas endavant i seguir el camí obert per les administracions públiques.

La representant també va posar com a exemple del compromís de França l’acord signat a principis d’any entre FEDA i la companyia d’electricitat gal·la EDF, que permet l’entrada de capital privat estranger a la parapública. Caballero va explicar que una de les altres àrees que es preveu impulsar és el sector de les plantes fotovoltaiques i «completar» l’oferta de l’energia hidroelètrica.

Des del Govern, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va treure ferro al desequilibri actual i va afirmar que les «relacions» amb França es troben «en un bon moment», tot i que va admetre que «les relacions diplomàtiques sempre poden tenir moments més intensos i menys intensos». Per la seva banda, el ministre de Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover, va dir que «cal treballar i buscar noves oportunitats amb França per revestir els mecanismes d’intercanvi econòmic i afavorir les relacions entre els dos països».

Caballero també va destacar els plans en matèria de prevenció contra el contraban de tabac posats en marxa per Andorra i França. Preguntada pel projecte de tren per unir el Pas de la Casa amb Porta, l’ambaixadora francesa va evitar pronunciar-se perquè va afirmar no tenir coneixement «oficial» de la proposta. Finalment, la representant diplomàtica va manifestar el suport de França en les negociacions amb la UE.