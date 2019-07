Benazet posa en dubte que s’acabi construint la unitat de radioteràpia

El futur de l’oncologia passa, segons el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per la biologia molecular i pels tractaments personalitzats en base a condicionants genètics. Això deixa en un evident fora de joc la radioteràpia a escala global, i la construcció d’una unitat específica radiològica al país. «La radioteràpia evoluciona constantment. Antigament era un tractament molt dur perquè a través de l’emissió de protons s’intentava concentrar la màxima quantitat d’energia en un punt –on hi ha el tumor– i feia que es cremés la part de la pell afectada, però també les seves estructures veïnes», va explicar Benazet. Amb el temps, la tècnica s’ha anat perfeccionant i cada vegada els tractaments són menys agressius, «però això encara no s’ha acabat», va alertar el ministre. I va afegir: «Actualment s’estan investigant altres models de cures i en el futur la biologia molecular i els tractaments personalitzats faran que la radioteràpia cada vegada tingui menys indicacions».



És per tot plegat que el màxim responsable de la cartera de Salut està replantejant la necessitat real de construir una unitat de radioteràpia a Andorra, ja que fer-la «sense tenir en compte tot això, podria ser un error». Tot i així, el projecte no està descartat al 100%, sinó que el ministre pretén engegar un estudi d’amortització que sigui el que determini la seva viabilitat definitiva: «No dic que no a la radioteràpia. Dic que hem d’analitzar tots els conceptes perquè no m’agradaria comprar un aparell que tingui una vida de 15 anys i que d’aquí a sis ja estigui obsolet» perquè han sorgit nous i millors mètodes de tractament del càncer, va aclarir.

Tractament i suport

La notícia va caure com una galleda d’aigua freda a Assandca, que en els últims anys ha estat reivindicant constantment la necessitat d’una unitat de radioteràpia al Principat perquè els malalts no hagin de marxar a l’estranger a tractar-se. Durant la legislatura anterior, l’hipotètic cost d’aquesta instal·lació també va ser motiu de polèmica, ja que es calcula que costaria entre tres i quatre vegades més que el preu actual de portar els pacients a Catalunya o a França. El ministre va assegurar que és «un cost que podríem assumir perquè estem parlant d’uns 100 malalts» que necessiten el tractament, però la seva màxima preocupació no és la despesa econòmica, «sinó donar-los el millor suport». En aquest sentit, va afirmar que «si hi ha un compromís i una prioritat del nou Ministeri de Salut és l’oncologia» i poder arribar a proporcionar «el millor tractament del món».



Així, Benazet va recordar la importància de rebre un suport adequat, tant el pacient diagnosticat com el seu entorn. «Quan et detecten càncer, et canvia la vida. A tu i a la teva família, i sovint ens oblidem d’aquesta part. Amb això vull tenir una acció molt important», va avançar el ministre, tot informant que ja està en contacte amb Assandca i altres entitats col·laboradores per «aconseguir un entorn agradable i de cooperació amb el malalt oncològic». Entre aquestes millores, i seguint la línia de futur dels tractaments personalitzats, hi hauria la determinació especialitzada i individual de dietes, exercici físic, assessorament legal i suport psicològic i social. «I que mentre no tinguem la radioteràpia aquí, els pacients que ho necessitin tinguin un excel·lent acompanyament per fer-la a on sigui», va puntualitzar.

D’Andorra a Suïssa

I, precisament, un dels millors tractaments del món s’ofereix a Suïssa. Benazet va assenyalar que «ens hem posat en contacte» amb un centre especialitzat del país alpí per «tenir un conveni que ens permeti fer radioteràpia de protons a tots aquells malalts d’Andorra que se’n pugui beneficiar». L’estat de l’acord encara és embrionari, però segons el ministre «la investigació en càncer funciona així» i «no s’ha d’abordar només pensant en la radioteràpia, sinó buscant el millor pel pacient». De moment, però, l’única solució pels necessitats de radioteràpia continua sent viatjar als països veïns.