Tal dia com d'avui de fa 12 anys

Cal felicitar els joves i el Govern per la implicació en el projecte

El Prat de la Farga, buit de terra El ministre de Medi Ambient, Antoni Puigdellvívol, va avançar que els treballs de condicionament del Centre de Transferències de Terres del Prat de la Farga estarien enllestits en un mes i no s’utilitzaria més com abocador.

Renovació del PS a Andorra la Vella El PS va anunciar que apostava per una «renovació completa» i faria una llista a la capital sense membres de l’actual comú. La mesura va ser interpretada com un càstig a l’equip de la corporació d’aleshores.

Entrevista al cap de Govern El cap de Govern, Albert Pintat, va afirmar en una entrevista a EL PERIÒDIC que el tercer any de legislatura «serà el de les realitzacions» i va fer un repàs a totes les reformes que el seu equip havia impulsat fins al moment.

