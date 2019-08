La propietat nega la parcel·la estigués abandonada

La propietat del terreny on va ocórrer l’esllavissada que dissabte va afectar la circulació de la CG1 nega que la parcel·la estigués abandonada. Així ho va manifestar el seu representat legal, a la vegada que va afirmar que «en tot moment va actuar dins del marc de la legalitat».



L’empresa titular del terreny no va voler entrar en detalls sobre l’estat dels ancoratges i si la corporació li havia notificat unes deficiències i una actuació imminent per resoldre-les. «Hem demanat un estudi que determini les causes de l’esllavissada. Potser descobrim que, sota les roques, els ancoratges que va col·locar la propietat estan intactes», va defensar l’advocat. El representant també es va posicionar sobre la llicència que va sol·licitar la propietat el 2011 per excavar per sota del nivell de la carretera amb l’objectiu de dotar el centre comercial que volia construir amb quatre plantes soterrànies. «Va demanar alhora la llicència de desmunt com la d’edificació i va rebre una doble autorització, tant del Comú de Sant Julià com del Govern», va precisar el lletrat. Tanmateix, va admetre, com va anunciar dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, que actualment estan caducades, ja que «no es van renovar després que la propietat decidís aturar els treballs fa un any i mig».



En cas d’una possible responsabilitat, l’empresa propietària «té contractada una assegurança solvent que pot cobrir amb escreix qualsevol incidència», va assenyalar l’advocat. En aquest sentit, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, també va corroborar que la corporació compta amb una pòlissa per afrontar presumptes eventualitats.