El Punt de Trobada treballa per reobrir dissabte

El director i copropietari del centre comercial Punt de Trobada, Jordi Cachafeiro, va indicar ahir que l’establiment reobrirà dissabte. Tot i l’anunci, es treballa a marxes forçades per fer-ho divendres i, d’aquesta manera, minimitzar les pèrdues econòmiques durant el pont festiu que comença dijous i que, fins ara, les quantifica de «nombroses». Més de 200 empleats treballen des de dissabte en les tasques de neteja i recol·locació dels productes. Alguns treballadors, que prefereixen no desvelar la seva identitat, es queixen que s’han vist «obligats» a fer tasques com ara com «retirar el sostre fals i les llampares que van caure».



Els responsables de l’establiment encara no han xifrat les pèrdues exactes provocades per l’esllavissada i se centren a poder xifrar les pèrdues relacionades amb els productes malmesos per notificar-les a la companyia asseguradora, la qual les cobreix. Els pèrits ja han visitat l’edifici per constatar els danys materials i descarten que l’aigua posés en risc l’estructura. L’advocat manifestar que les afectacions eren «mínimes». Alguns empleats van precisar que la planta baixa va quedar coberta d’aigua perquè l’esllavissada va desplaçar fins al centre comercial una quantitat d’aigua que va arribar fins als sis metres d’altura. L’aigua, a més, va filtrar cap a les plantes soterrànies, on estan situats els magatzems.



Els treballadors que critiquen «el tracte rebut». Expliquen que van ser convocats el mateix dissabte . «Ens van dir que havíem de netejar, però fins i tot vam retirar objectes pesants i tallants sense protecció», explica una de les presumptes afectades. El representant legal de l’empresa va assegurar que no té constància d’aquests fets ni de cap queixa al respecte.