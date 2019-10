L’A exigeix poder anar de 2 per acceptar el pacte amb Marsol

La confecció de les llistes de cara a les eleccions comunals del 15 de desembre segueix complicada. Mentre a la capital el comitè local liberal frena un pacte que Conxita Marsol ja donava pràcticament per fet si no poden posar un candidat com a número dos, a la Massana les exigències dels demòcrates pel que fa a la presència de les sigles també bloqueja l’acord amb CC.

ANDORRA LA VELLA

El comitè local dels liberals es va reunir ahir amb els integrants de la comissió electoral per valorar la proposta de pacte que els va fer DA aquesta setmana i la resposta va ser clara i contundent: «és inacceptable», van afirmar fonts de la formació. L’obstacle no és altre que la falta de presència d’un candidat liberal entre els dos primers llocs de la llista. Així, les mateixes fonts van deixar clar que un cop rebutjada la proposta demòcrata, la setmana que ve seran ells qui posaran una opció sobre la taula. I portarà com a condició sine qua non que el candidat a cònsol menor ha de ser liberal. Això sí, sense parlar de noms.



Les primeres reticències a l’acord ja van aparèixer dimarts, en una reunió de l’executiva liberal on molts dels presents es van veure sorpresos per unes declaracions de la cònsol major de la capital en què donava per embastat un acord amb L’A i SDP tot i que deixava clar que els números 1 i 2 els decidirien des de DA. Bona part dels membres de l’executiva no tenien ni tan sols constància de cap trobada amb els demòcrates i es van mostrar molestos perquè algú de fora de la formació parlés en boca seva sense haver-los consultat. Semblaria ser que els primers contactes només havien estat entre Marsol i Jordi Gallardo, que no hauria fet el pertinent retorn als seus. Posteriorment, dimecres, sí que es va reunir la comissió electoral liberal amb representants demòcrates per rebre la primera oferta ferma, que ahir es valorava com «de mínims».



D’altra banda, les mateixes fonts van admetre que un altre dels esculls que dificulta hores d’ara el pacte és la presència d’SDP. «És un obstacle», van reconèixer, indicant que la situació ha generat divisió d’opinions en el comitè local si bé la majoria de membres van expressar que el fet de compartir candidatura «els incomoda molt». D’altres, en canvi, no tindrien tantes dificultats per donar-hi el vistiplau.



Per tot plegat, des del comitè local se segueix treballant, també, en la possibilitat de concórrer en solitari a la parròquia i es té pràcticament lligada una proposta de llista.

LA MASSANA

Les negociacions a la Massana per configurar una candidatura conjunta entre DA i CC no avancen. Tal com ja va avançar EL PERIÒDIC el comitè parroquial de DA exigeix que les sigles de la formació apareguin en el nom de la candidatura. En una reunió dels taronges massanencs celebrada dijous al vespre i en què també va prendre part el cap de Govern, Xavier Espot, es va deixar clar que en cap cas s’acceptava la proposta de presentar-se, exclusivament, sota el paraigua de CC. El comitè local demòcrata considera que ja ha fet prou concessions. La més important, renunciar a presentar llista territorial en les últimes eleccions nacionals per no provocar trencaments i permetre mantenir la unió de cara a les comunals.



Fonts del comitè parroquial de DA consideren que si no hi ha presència de les sigles «els votants no entendrien res», amb tot, es mostren optimistes per poder assolir un acord que satisfaci a tothom. En cas contrari, tenen clar que es presentaria candidatura en solitari fent evident, una vegada més, les diferències històriques que hi ha en el centredreta de la Massana. Les dues parts s’han emplaçat a una nova trobada dilluns per mirar d’acostar posicions.



Més enllà de les sigles, tampoc està gens clar qui hauria d’encapçalar la llista conjunta. És cert que ningú vol cremar noms abans d’hora i s’ha insistit molt que abans de decidir candidats, cal assolir un acord pel que fa al projecte global. Fins ara l’actual cònsol menor, Olga Molné, ha estat una de les persones que més ha sonat per liderar CC, però les fonts consultades van apuntar que ella mateixa hauria exposat que com a molt li agradaria anar de 2.