Les cesàries a Andorra superen un 20% el recomanat per l’OMS

El nombre de cesàries l’any 2018 a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va ser de 171, el què va suposar un 37% del total dels 464 parts. Malgrat que el percentatge es manté estable en comparació amb els anys anteriors, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la taxa de cesàries d’un país no superi el 10 o el 15% i que només es practiqui en casos estrictament necessaris segons el criteri mèdic. De fet, el 37% d’Andorra supera fins i tot a Itàlia, el país de la Unió Europea (UE) amb més intervencions d’aquest tipus amb una mitjana del 35%. Pel que fa als Estats veïns, Espanya frega el 25% mentre que a França és del 20%, ambdós també per sobre del recomanat per l’OMS.



Tot i això, cal destacar que al 2010 la pràctica de cesàries a l’hospital del Principat va ser del 41,4%, d’un total de 732 parts, i al llarg de l’última dècada la xifra s’ha anat reduint progressivament. Aleshores el nombre de naixements també va ser de quasi el doble en comparació amb el 2018. EL PERIÒDIC va intentar contactar amb la direcció del SAAS per tal d’obtenir una valoració professional i oficial al respecte, però no va rebre cap resposta.



L’any passat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en aquell moment director assistencial del SAAS, va aclarir respecte a les dades publicades: «No volen dir que es facin les coses mal fetes, sinó que són estils diferents de pràctica mèdica [...] hi ha indicadors que ens diuen si aquestes xifres comporten un dany per a la pacient o el nadó i tenim dades de mortalitat neonatal al voltant del part molt baixes, un 10% per sota dels centres que tenen la mateixa complexitat que el nostre».



Benazet també va reconèixer que quan va arribar al càrrec al SAAS li preocupava la taxa de cesàries i, per això, va decidir impulsar accions, com ara un informe extens que es va acabar el desembre passat i en el qual «vam analitzar quina era la situació amb l’aval del cap de servei de l’Hospital Clínic» de Barcelona. El text fa un seguit de recomanacions: «En primer lloc, protocol·litzar tota l’activitat, amb especial èmfasi a les eleccions de cesària i, en segon lloc, requerir als professionals que s’adhereixin a aquests protocols i que vagin ajustant el percentatge de cesàries però preservant les seves habilitats tècniques», va explicar l’exdirector.



Col·laboració amb el Clínic

Benazet també va apuntar que per tal d’aconseguir aquest objectiu de reduir encara més la taxa de cesàries al país, el SAAS està «refent» el conveni de col·laboració amb l’Hospital Clínic pel que fa a la col·laboració ginecològica, un centre de referència internacional en aquest àmbit. El ministre va desitjar que, a través d’aquest acord, «puguem tenir fins i tot un coordinador entre el Clínic i nosaltres», a banda d’adaptar els protocols ginecològics als del centre barceloní.



Una altra de les ambicions és que els obstetres del Clínic que ara fan guàrdies a Andorra consolidin la seva presència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i que «el ginecòleg que tenim assalariat també pugui fer formació un dia a la setmana» a la ciutat comtal. L’evolució del projecte i el seu estat actual de moment no ha transcendit.



Amb tot, «hi ha molta variabilitat en la taxa de cesàries entre centres i en el món, [...] la d’Andorra s’aproxima als centres privats de Barcelona i a la d’alguns sistemes de sanitat pública molt sòlids i molt reconeguts com el suís», va explicar Benazet amb el suport d’un article de la revista científica British Journal of Gineacology del 2015, que recull i compara la taxa de cesàries de 29 països europeus durant 2010.